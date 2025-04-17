我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia H20晶片才剛被管制 黃仁勳今抵北京訪問

川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

蘋果驚查2系統「安全漏洞」 這些產品用戶快更新iOS防駭

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果公司16日發出緊急通知，呼籲全球用戶立即更新iOS作業系統，以防範駭客利用系統漏洞竊取個資，發現的系統漏洞涵蓋 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 及 Vision Pro 等多款蘋果產品。(美聯社)
蘋果公司16日發出緊急通知，呼籲全球用戶立即更新iOS作業系統，以防範駭客利用系統漏洞竊取個資，發現的系統漏洞涵蓋 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 及 Vision Pro 等多款蘋果產品。(美聯社)

蘋果公司（Apple）於16日發出緊急通知，呼籲全球用戶立即更新iOS作業系統，以防範兩項由蘋果與Google威脅分析小組（Google Threat Analysis Group）共同發現的「零日漏洞」（zero-day vulnerabilities）。這兩項高風險漏洞已被證實遭駭客利用，並針對特定目標的進行攻擊。

蘋果指出，這次漏洞影響範圍廣泛，涵蓋 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 及 Vision Pro 等多款蘋果產品。用戶若開啟自動更新功能，系統應已自動安裝最新修補程式；未開啟自動更新的用戶，則需手動更新至 iOS/iPadOS 18.4.1 或 macOS Sequoia 等對應版本。

根據蘋果公布，首個漏洞編號為 CVE-2025-31200，來自作業系統的音訊處理核心模組 CoreAudio。該模組負責音訊的播放以及錄製，駭客可以藉由設計惡意音訊檔案（如假的 MP3檔），觸發遠端程式碼執行，使裝置遭受入侵。

第二項漏洞 CVE-2025-31201，則涉及系統安全功能「指標驗證機制」（Pointer Authentication, RPAC）。該機制原用以防止記憶體遭篡改，但駭客可以透過漏洞繞過驗證，執行惡意代碼，進一步操控系統、存取資料甚至造成裝置損壞。

受影響的裝置包括 iPhone XS 起所有型號、第三代以後 iPad Air、第五代以後的 iPad mini、第七代起的 iPad，以及所有型號的 Apple TV 和 Vision Pro。蘋果未說明目前具體遭受到攻擊的人數，但強調內部已緊急釋出修補更新，並建議所有用戶儘速完成系統更新。

資安網站 BleepingComputer 指出，這是蘋果自2025年以來第5次揭露零日漏洞。專家提醒，「零日漏洞」指的是在軟體公司發現漏洞的「第0天」，駭客就已經利用了這個漏洞，因為原廠還沒有任何時間（zero day）來修補或防範它，因此危險性高，建議用戶開啟自動更新功能，以維護個人的資安不被有心人士利用。

駭客 Apple Google

上一則

OpenAI發表最新模型o3與o4-mini 首度「看圖」就能推理

延伸閱讀

美關稅政策開便門 大摩上調蘋果產量 台鏈Q2旺

美關稅政策開便門 大摩上調蘋果產量 台鏈Q2旺
IDC：蘋果為避關稅 iPhone首季拉貨急增10%

IDC：蘋果為避關稅 iPhone首季拉貨急增10%
躲關稅 蘋果3月從印度空運破紀錄iPhone 求加速清關

躲關稅 蘋果3月從印度空運破紀錄iPhone 求加速清關
蘋果市值重返3兆 再次超越微軟成美市值最高公司

蘋果市值重返3兆 再次超越微軟成美市值最高公司

熱門新聞

三星座女生總是讓男生一遇到就難以割捨。(取材自免費圖庫pakutaso)

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

2025-04-12 19:35
網友分享鷹嘴豆新吃法。（取材自小紅書@張小馬的食譜與生活）

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

2025-04-14 20:35
網友分享如何用日常生活常見的物品自製無毒除雜草劑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Greta Hoffman）

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

2025-04-11 21:35
網友分享如何分辨華人及美國人的家。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Get Lost Mike）

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

2025-04-12 08:37
下飛機時若空服員對你說再見，可能不是只有道別。空服員示意圖，非新聞當事者。 (路透)

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

2025-04-09 21:35
包括草莓等13種水果熱量低、水分和纖維多，可以幫助人自然地減重。（取材自pexels.com@Jane T D.）

熱量低又纖維多 這13種水果能讓人自然減重

2025-04-11 19:35

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元