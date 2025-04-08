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Instagram加強管制 16歲以下禁止直播

記者胡玉立／即時報導
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16歲以下青少年Instagram用戶若未經父母同意，將禁止在該社群平台直播。(路透)
16歲以下青少年Instagram用戶若未經父母同意，將禁止在該社群平台直播。(路透)

社群平台Instagram母公司Meta Platforms 8日宣布，為加強維護青少年上網安全，該公司已修改青少年帳號安全保護措施：16歲以下青少年Instagram用戶若未經父母同意，將禁止在該社群平台直播，也不得取消直接訊息中的模糊裸露內容功能。

Meta還表示，該公司原適用於Instagram的青少年帳號安全保護措施，將擴展至其子公司臉書（Facebook）和即時通訊軟體Messenger的18歲以下青少年用戶。

這項最新變化將首先向美國、英國、加拿大和澳洲用戶推出，然後在接下來數月內推廣至全球用戶。

社群媒體對青少年生活的影響正日益受關注；為了讓家長監督孩子線上活動時有更多選擇，Meta在去年9月推出適用於Instagram的青少年帳戶安全計畫。Meta表示，該計畫啟動後新增的青少年帳戶逾5400萬個。

Meta 8日在其部落格發文宣布，Meta修改規定，16歲以下青少年若未經父母許可，禁止使用Instagram Live直播功能。此外，16歲以下青少年若要關閉「在直接訊息中將疑似裸露圖像模糊處理」的安全保護功能，也須先獲得父母許可。

青少年Instagram用戶去年9月實施的安全保護措施還包括：將青少年帳號預設為私人帳戶、封鎖陌生人私人訊息、嚴格限制打架影片等敏感內容、提醒青少年在60分鐘後離開該社群應用程式、以及在就寢時間暫停接收通知等。

Meta表示，類似Instagram的自動保護措施，將提供給臉書和Messenger的18歲以下青少年帳戶，這些措施將可限制不當內容和不必要聯繫，並確保青少年的時間得到充分利用。

根據丕優研究中心2022年數據，青少年使用社群媒體極其普遍，高達95%的13至17歲青少年表示有使用社群媒體平台，逾三分之一表示他們「幾乎是一直在使用」社群媒體。

去年6月，時任公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)表示，社群媒體是導致年輕人心理健康危機的因素之一。

Meta

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