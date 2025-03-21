我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

紐約華埠深夜尾隨入室劫殺華婦 19歲第2嫌落網

華為最新手機Pura X人民幣7499元 小米：人人買得起？

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
（視頻截圖）
（視頻截圖）

小米中國區市場部總經理、REDMI品牌總經理王騰21日連續發文，疑似暗諷華為最新發布的Pura X。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東21日下午在現場直播回應，稱Pura X用了新技術，成本非常高。

新浪科技報導，王騰發文稱，「討論下，大家覺得手機在什麼價位是人人都買得起的？」

王騰的言論被網友解讀為在暗諷華為最新發布的Pura X。3月20日，華為正式公布此前預熱的新形態手機命名為華為Pura X。余承東表示這是一款「全國人民都買得起的手機」，然而其7499元起（人民幣，下同，約1034.5美元）的售價卻與大眾認知中的「買得起」大相逕庭，引發廣泛爭議。

值得注意的是，王騰還在微博中呼籲「要換手機的同學可以等一下」，並透露，「下個月給大家帶來一款大部分用戶都能買得起的好產品，好看更能打！」

（網頁截圖）
（網頁截圖）

對於上述價格爭議，21日下午，余承東在一場直播中表示，「折疊屏產品因為品類特性和剛性成本，創新研發投入很大。為了發展鴻蒙操作系統5.0，Pura X推出了免息分期的活動。我看網上的評論，也有一些批評的聲音。我也都虛心接受大家的意見，及時改進。一定把最好的產品帶給消費者。」

在直播中，余承東對Pura X的售價進行回應。余承東表示，「很多人期待它非常便宜，但其實成本是非常高的。我們利用了旗艦手機的芯片、相機等配置，還有它的折疊轉軸，我們採用了很新的技術，它的成本比普通的旗艦直板手機的成本還高。」

華為Pura X也是首款全面搭載HarmonyOS 5的手機。

售價方面，華為Pura X的12GB+256GB版本7499元，12GB+512GB版本7999元；另外，還有華為Pura X典藏版，16GB+512GB售價8999元，16GB+1TB售價9999元。

華為 小米

上一則

會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤

下一則

想穿休閒點卻無意識變老氣 春季單品注意三件事

延伸閱讀

首個中國產電腦作業系統 華為「鴻蒙電腦」預計5月上市

首個中國產電腦作業系統 華為「鴻蒙電腦」預計5月上市
黃仁勳：華為的AI實力持續增長 美國限制「效果不佳」

黃仁勳：華為的AI實力持續增長 美國限制「效果不佳」
才闢謠戀情...劉亦菲代言華為智界 網：被套路了

才闢謠戀情...劉亦菲代言華為智界 網：被套路了
告別微軟Windows 華為鴻蒙PC有望今年第一季發布

告別微軟Windows 華為鴻蒙PC有望今年第一季發布

熱門新聞

圖為運勢占卜示意圖。圖／AI生成

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

2025-03-19 15:00
網友Claudia在TikTok分享搭飛機時輕鬆升等的妙招，引發網友討論。示意圖。圖為阿聯酋航空商務艙。(路透)

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

2025-03-15 19:35
有些人的個性天生合不來，難以成為好友。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

2025-03-14 23:10
英國園藝網紅Jamie Walton說，種番茄時在旁邊種羅勒，可以驅蟲和增添番茄風味。(翻攝TikTok@nettlesandpetals )

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

2025-03-14 21:35
小朋友（右）身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。（新華社）

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

2025-03-15 19:58
你有好奇過披薩盒內的「白色塑膠小桌」是什麼用途嗎？圖為示意圖。(取材自維基百科共享資源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pizza_Funghi_mit_Pizzahalter.JPG)

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

2025-03-16 21:30

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍