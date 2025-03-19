女子手機多出200個封鎖名單 細查才知全是丈夫的偷情對象

女子Sarah Maclean驚覺自己的手機中有超過2百個聯絡人被封鎖，發現那都是丈夫的外遇對象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@YESID Valencia）

一名女子發現丈夫疑似外遇且不只一人，她試著用自己手機發訊息給那些女生時，發現簡訊傳不出去，她檢查「被封鎖聯絡人」名單，驚見裡面居然有上百個她從不知情的被封鎖號碼，經過比對後發現那些都是她丈夫外遇或曖昧的對象，丈夫為了防止她和那些女生聯繫提早「預防性封鎖」，這樣偷吃的方法被網友譏笑，說根本是把整個資料庫送給正宮。

每日郵報（Daily Mail）報導，女子莎拉（Sarah Maclean）在TikTok 影片中分享她發現結婚九年丈夫出軌的經過。

莎拉說，她和丈夫育有兩個孩子，去年9月她懷孕30周時，丈夫突然跟她說他不愛她了並搬回他母親家，在那之後丈夫幾乎不履行作為另一半和父親的義務，不再照顧孩子，也不幫忙遛狗。

莎拉之後得知，丈夫偶爾會在「朋友」家過夜，令她起疑心，認為有第三者；莎拉開始調查，在社群媒體 上發現丈夫的照片出現在一位女子的帳號中，而那名女子是丈夫先前偶爾一起工作的攝影師，而他們會認識還是因為女子是莎拉和丈夫婚禮那天他們聘來拍照的攝影師。

莎拉以此質問丈夫，丈夫說他們都和另一半分居中，因為這樣聯繫上，但有人告訴莎拉，丈夫和那位女攝影師會一起出差旅行，而且兩人在外人眼中就像是在談戀愛一樣。

莎拉在TikTok分享發現丈夫婚外情的過程，竟有其他女子找上她，聲稱她們也和她丈夫發展感情，其中一人甚至還說要把她和莎拉丈夫的對話截圖給莎拉，驚覺丈夫不只有小三、小四的莎拉試圖傳訊息給那些女子，但發現訊息傳不出去，這讓她覺得很奇怪。

感到困惑的莎拉檢查自己手機的被封鎖聯絡人欄目，驚見裡面多達208個被封鎖的號碼，但她從來沒有把任何人加到被封鎖名單中，她一個個搜尋那些號碼，發現全部都是女生且和她年紀差不多，有些人她甚至認識，原來那些都是丈夫這些年來偷情的對象，偷存號碼再封鎖是為了不讓莎拉聯繫她們。

網友對莎拉的故事感到震驚，有人要她趕快去做性病檢查，還有人說不知道有多少女性看完莎拉的影片後立刻去檢查自己手機的被封鎖人欄位，還有人譏笑莎拉的丈夫是蠢蛋，「把偷吃對象的資料庫全給正宮了」。

有一位網友說她遇過類似情況，她說前夫曾以自己的手機壞掉為由向她借手機，但其實是偷偷把外遇對象的號碼存到妻子的封鎖聯絡人欄中。