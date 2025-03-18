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輝達新一代Blackwell亮相 黃仁勳：AI超級盃來了

中央社／18日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日在GTC技術大會做主題演講。（路透）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日在GTC技術大會做主題演講。（路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在GTC技術大會主題演講指出，現在是加速運算的臨界點，並發表新一代繪圖處理器（GPU）Blackwell Ultra及人工智慧（AI）伺服器GB300，他也重現自己的名言「買越多、省越多」，並形容今年GTC是「AI的超級盃」。

在滿場觀眾掌聲中，黃仁勳穿著招牌黑皮衣登上舞台大喊，「歡迎來到GTC」。他特別向今年GTC所有贊助商致謝，看著投影片的贊助商列表不禁讚嘆，幾乎所有電腦產業的公司都在這裡。

黃仁勳表示，去年輝達重返聖荷西舉辦實體GTC大會，就像一場搖滾音樂會，去年GTC被形容為AI的胡士托音樂節（Woodstock），今年則被形容成AI的超級盃（Super Bowl，指職業美式足球聯盟NFL年度冠軍戰），唯一不同的是，在AI超級盃的所有人都是贏家。

黃仁勳說，AI只花了10年就取得出乎意料的進展，過去5年產業聚焦生成式AI，教AI如何把文字轉成圖像和影音等。現在，代理型AI（Agentic AI）能理解問題、進行推理，並採取行動。

他提到，輝達Blackwell已全面量產，客戶需求非常驚人。2024年出貨給美國前4大雲端服務供應商（CSP）的Hopper GPU達130萬顆；2025年以來出貨給前4大CSP的Blackwell GPU更高達360萬顆。

隨後黃仁勳發表新一代NVIDIA Blackwell Ultra GPU，強化訓練與測試階段的推論擴展能力。這項技術在推論過程中投入更多的運算資源，提高準確度，讓世界各地的組織都能加速應用AI推理、代理型AI及實體AI。

黃仁勳指出，推理和代理型AI需要比當前高出數個量級的運算效能，Blackwell Ultra就是為了這個時刻所設計。

Blackwell Ultra以一年前推出的Blackwell架構為建置基礎，包含NVIDIA GB300 NVL72機架規模解決方案與NVIDIA HGX B300 NVL16系統。

GB300 NVL72採用機架規模設計，連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆Arm Neoverse架構NVIDIA Grace中央處理器（CPU），其AI效能比NVIDIA GB200 NVL72提升1.5倍。

輝達合作夥伴預計從今年下半年起推出搭載Blackwell Ultra的產品。除了Aivres、華擎、華碩、鴻海集團、技嘉、英業達、和碩、雲達、緯創與緯穎之外，思科、戴爾科技集團、慧與科技、聯想集團與美超微預計也將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

黃仁勳另發表開源推論架構NVIDIA Dynamo，可擴大推理AI服務、大幅提升傳輸量，並縮短回應時間及降低模型服務成本。

此外，黃仁勳宣布，美國最大汽車製造商通用汽車（GM）擴大與輝達的合作，雙方將利用AI、模擬和加速運算技術，合作開發下一代車輛、工廠和機器人。

通用汽車一直都在投資NVIDIA GPU平台，用於訓練涵蓋多個領域的AI模型，雙方的合作現在擴展至車廠設計和營運轉型。通用汽車還將使用NVIDIA DRIVE AGX車載電腦，打造先進的駕駛輔助系統及車內安全駕駛體驗。

AI NVIDIA 黃仁勳

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