黃仁勳客串餐廳服務生 GTC主題演說前現身Live節目

輝達今年在GTC大會開場前，特別安排Acquired團隊進行Live訪談，黃仁勳（左一）驚喜現身蔡力行訪談。中央社

輝達 GTC大會今天進行重頭戲主題演講，開場前美國科技類Podcast龍頭Acquired現場進行Live，訪問聯發科執行長蔡力行時，黃仁勳 突然客串起連鎖餐廳Denny's服務生，為來賓送上餐點並聊起年輕趣事。

輝達（NVIDIA）今年在GTC大會開場前，特別安排Acquired團隊進行Live訪談，受邀貴賓除蔡力行之外，還有鴻海董事長劉揚偉、前英特爾執行長季辛格等重量級人士。

黃仁勳在蔡力行訪談時驚喜現身，身穿印有Denny's和Jensen字樣的紅色圍裙，他除了為主持人和蔡力行送上鬆餅，還打趣提到Denny's真的是世界上最好的公司，因為他們每天提供兩餐免費餐，但「不包括紐約牛排」。

此外黃仁勳也和在座嘉賓暢談輝達發展的心路歷程，談到他嚮往年輕，因為年輕時有更好面對新事物的專注與強度，同時也期望自己在經營輝達上，能夠持續維持這樣的競爭力與好奇心。

30年前，黃仁勳和兩位創業夥伴馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）和普里姆（Curtis Priem）在矽谷 一間Denny's泡了2年，在這裡共同創立了輝達。