iPhone 17 Air模型機曝光 這款手機未來可能採無端口設計

彭博記者葛曼認為，明年iPhone 17問世才可能掀起升級的換機潮。（路透）

知名科技爆料人迪克森（Sonny Dickson）在X平台洩出一组iPhone 17模型機的照片，與最近看到的渲染圖很相似，也有橫跨整個機背的相機凸起列，預料蘋果將添加在除了標準版iPhone 17之外的所有機型。

這些照片顯示出傳聞中的iPhone 17 Air與其他機型之間的差異有多大。相較之下，其他機型顯得非常壯實。

模型機的照片似乎證實了iPhone 17 Air將是一款6.6吋手機的傳言，介於今年6.3英寸iPhone 16 Pro以及6.9英寸16 Pro Max之間。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在他最新一期「Power On」專欄中重申，iPhone 17 Air將採用6.6吋螢幕。他說蘋果一度考慮設計成6.9吋，放棄的原因是「擔心巨型螢幕薄型設備容易彎曲」。 他還說，這款手機會像16 Pro一樣有纖薄邊框、動態島開孔和相機控制按钮，而迪克森的照片似乎支持他的說法。

iPhone 17 Air預計薄到5.5公釐，機背與iPhone 16E一樣只有一個相機鏡頭。 葛曼寫道，這款手機將混合高階功能（採120Hz ProMotion螢幕）和低階功能（蘋果A19而非A19 Pro晶片）。儘管機身薄，但電池續航力與其他iPhone不相上下。 他預估這款手機的售價「大約是900美元」，與現在iPhone 16 Plus的起跳價差不多。

根據葛曼，如果17 Air受歡迎，蘋果計畫進行更多雄心勃勃的事，比方說傳聞已久的無端口設計，蘋果還可能讓其他機型也變輕薄，他再次表示，製造17 Air的方法和技術是蘋果準備2026年前發布的首款折疊機其中的一部分。