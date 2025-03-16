蘋果AI新功能糗了 傳3次就有1次出錯

蘋果（Apple ）負責虛擬助理Siri的高階主管向員工坦承，延緩發布新的人工智慧 （AI ）關鍵功能既難堪且尷尬，在技術尚未就緒就公開宣傳，讓情況變得更糟。

蘋果Siri部門總監渥克（Robby Walker）對部門全體員工嚴辭批評說，團隊處境不佳，決定延後發布是品質問題，因為蘋果發現此技術只有在大約六到到八成的時間內能正常運作，也就是說每三次就有一次無法正常運作。據在場人士透露，渥克表示，還不知道何時才能真正推出這些升級功能。

渥克表示，在延後發布後，團隊成員可能感到憤怒、失望、疲憊，又尷尬，但他仍稱讚團隊開發「令人驚豔」的功能，並承諾仍將為消費者提供業界領先的虛擬助理。彭博引述知情人士透露，蘋果原本搶在在今年春季發布，如今最快也要等到明年才會問世。

這些功能去年6月即在蘋果全球開發者大會（WWDC）亮相，是讓Siri更具實用性的核心技術，允許Siri使用用戶個資來提供更好的回應。

但當時蘋果用影片展示的模型，只能勉強算是個工作原型。渥克向部門員工表示，因為蘋果已經先公開展示過功能了，延遲發布特別「難堪」。他說：「這不是完成後向大家展示計畫的情況」、「我們在之前就秀給大家看了」。

渥克表示，他的上司AI主管賈南德瑞亞（John Giannandrea）、軟體主管費德里吉（Craig Federighi）及其他高層主管都對這項工作都「深感責任重大」。

彭博引述知情人士報導，截至14日為止，蘋果還不打算立刻解僱任何高層主管，但接下來就不一定了。蘋果已準備調整管理層，且已討論將更多高級幹部調派到賈南德瑞亞麾下，協助Siri團隊重整；蘋果也已調遣資深專案經理沃拉斯（Kim Vorrath）來協助團隊。