Pokemon Go易主 Scopely砸千億買Niantic遊戲部門

手機遊戲巨頭Scopely收購美國軟體業者Niantic公司遊戲部門，將「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）等知名手遊納入旗下。（路透）

手機遊戲巨頭Scopely將斥資35億美元收購美國軟體業者Niantic公司遊戲部門，將「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）等知名手遊納入旗下。

中央社引述法新社報導，此次收購將把「精靈寶可夢Go」、「皮克敏盛開」（Pikmin Bloom）和「魔物獵人Now」（Monster Hunter Now）遊戲團隊歸併於Scopely旗下。

旗下已有熱門手遊Monopoly GO的Scopely表示，這筆價值35億美元的交易完成後，Niantic整個遊戲開發團隊將併入Scopely。

總部位於舊金山 的Niantic打算將其地理人工智慧 （GeoAI ）業務分拆出來成立新公司，由創始人兼執行長漢克（John Hanke）領軍。

以手機遊戲聞名的Niantic說，Niantic的遊戲玩家超過1億人。上述交易代表Niantic正逐步縮減業務範圍、全面退出第三方遊戲業務，回歸其核心的AR技術開發領域。

Niantic將AI的快速發展視為一大機會，可將地理人工智慧技術與遊戲一起應用於消費者和商業應用程式上。