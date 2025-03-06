情侶吵架扭頭就問AI ChatGPT給出答案他們笑成一團

愈來愈多千禧世代在和伴侶爭吵時，找AI諮商。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

當36歲的阿貝拉（Abella Bala）和男朋友多姆（Dom Versaci）有爭執時，他們不是坐下來談，也不是找感情諮商，而是打開電腦，向ChatGPT 尋求意見。像阿貝拉這樣用AI 解決情侶夫妻間爭端的千禧世代伴侶愈來愈多，專家則持不同看法。

紐約郵報（New York Post）報導，洛杉磯的網紅阿貝拉半年前開始向AI尋求感情意見，讓AI在她和男友意見不合時擔任仲裁，她說AI拯救了他們的關係，購買高級套餐組合一個月只要20元，只需無線網路和一點識別能力，無需現實生活中的調解人，AI讓他們更了解彼此的觀點。

阿貝拉說，有一次他們爭吵時，AI建議他們把關係轉成開放式，讓更多人「參與」，還要阿貝拉給多姆「通行證」，讓他和其他女人約會，這些回覆把這對情侶逗樂了，忘記一開始到底為了什麼爭吵，阿貝拉說AI是化解怒氣的好工具，他們完全不想浪費力氣和機器人爭吵。

不過這方法雖然新穎，ChatGPT最多只能提供通用的諮詢內容。紐約的諮商心理師威廉絲（Ashley Williams）說，AI可以做為解決情緒小問題的有用工具，尤其是對於希望提高溝通技巧和解決衝突策略的伴侶，但目前還沒有能力取代心理專業人士的角色，這些人接受過專門的訓練，可以滿足戀愛關係中個人的具體、細微需求，將個人私密的事情都告訴AI也有風險，「那些資訊會存在哪裡？」

也有專家持正面看法，克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的心理學家艾伯絲（Susan Albers）說，聊天機器人療法可能有助於幫助思考如何解決感情問題或如何應對尷尬的談話，它不帶有偏見且價格可負擔，這也是多姆和阿貝拉選擇AI的兩大主因。

多姆說，伴侶諮商師收費不貲，有時候情侶爭吵需要的只是中立的第三方來告訴你誰太瘋狂了，而ChatGPT就是最便宜又最客觀的選擇。

布碌倫威廉斯堡（Williamsburg）35歲的葛瑞絲和男友艾瑞克爭吵時，也會向AI尋求意見，他們會告訴ChatGPT發生什麼事，還會把兩人的對話逐字稿貼上讓AI回應，她說AI讓他們退一步思考和反省。

洛杉磯的凱薩琳（Catherine Goetze）說，AI讓她和男友經過吵架後重修舊好，有一次兩人外出用餐時為了一件小事大吵，她生氣跑回家和ChatGPT聊天，AI說「妳沒吃晚餐，妳餓了一小時，妳現在只是餓到生氣」，這回覆讓她大笑，並和男友和好。

西村居民葛蕾絲去年12月和男友分手，她打開AI要求給她直接、具體和嚴厲的建議，還要對她的行為和關係模式提供見解，AI也做到了，她因此在網路上稱讚AI「比人類治療師有用一百萬倍」，她說她覺得自己很有韌性，並對下一段感情感到興奮，「儘管從機器那裡得到建議有點奇怪」。