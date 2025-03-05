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改繞道海外平台 南韓下架DeepSeek後仍新增下載用戶

記者潘維庭／即時報導
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南韓於境內暫停提供DeepSeek下載服務，但仍有新增用戶繞道海外下載使用。（路透資料照片）
南韓於境內暫停提供DeepSeek下載服務，但仍有新增用戶繞道海外下載使用。（路透資料照片）

南韓政府上月15日起因個資保護疑慮，暫時將大陸AI大模型DeepSeek於境內App平台下架。但韓媒5日稱，據最新統計數據，即便停止提供下載，用戶仍透過海外平台等方式，仍有新增下載DeepSeek用戶。

韓聯社5日報導，南韓數據服務提供商「IGAWorks Mobile Index」5日發布數據顯示，南韓暫停DeepSeek下載服務之後，仍新增下載用戶。

因個資保護疑慮，南韓個人資訊保護委員會從上月15日下午6時起，暫停DeepSeek在韓下載服務。之後在南韓境內的用戶，在包括Google Play在內的所有App商店，均無法下載DeepSeek。儘管如此，2月16日DeepSeek的下載次數仍有464次，在官方正式公布遮蔽消息的17日，也還出現308次下載。之後截至2月底，新增下載次數每天依舊保持在200至400次之間。初步統計數據顯示，3月1日的下載次數為29次。

報導引述南韓業內人士稱，雖然在境內無法下載DeepSeek，但用戶可以通過海外平台等各種方法下載，做不到完全遮蔽。另一名人士表示，除了DeepSeek之外，還有各種未在南韓面世的App，也同樣通過各種途徑被下載。政府採取遮蔽措施，反而引發用戶好奇心。

報導指，DeepSeek近日再次開放原始碼並上架最新模型，升級勢頭強勁。

DeepSeek 南韓 App

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