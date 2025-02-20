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Figure機器人聽指令幫忙家務 朝居家應用邁進

中央社舊金山20日專電
矽谷新創公司Figure發布影片展示機器人技術重要突破。（取材自X@Figure）
矽谷新創公司Figure發布影片展示機器人技術重要突破。（取材自X@Figure）

矽谷機器人新創公司Figure今天發表自主開發的AI模型Helix，能讓人形機器人聽人類指令協助處理家務。Figure執行長艾德科克表示，新模型任務是解決通用機器人技術問題，實現「每個家庭都有一台機器人」。

總部位於矽谷的新創公司Figure今天發布影片展示機器人技術重要突破。畫面中，1位真人要求2隻人形機器人整理一袋超市購買來的食材，機器人觀察環境後，將大部分食材包括雞蛋放入冰箱，並將一顆蘋果放入擺盤。這項技術標誌著機器人正邁向家庭。

畫面中的機器人搭載Figure新推出的「視覺語言動作AI模型」Helix，能夠拾取物品，並且與其他機器人協作。Figure指出，幾乎任何小型居家物品都難不倒它們。

Helix整合了感知、語言理解和學習控制，克服機器人技術領域長期以來的多項挑戰。

高盛集團（Goldman Sachs）去年報告預測，到2035年，全球人形機器人市場規模有望達到380億美元（約新台幣1.2兆元）。人形機器人的製造成本將進一步下降。

Figure原本與OpenAI達成協議，共同開發人形機器人的AI模型，這個月初宣布終止合作。Figure執行長艾德科克（Brett Adcock）當時在社群媒體X表示，公司在機器人AI技術上取得突破，將在30天內發表自主研發的技術，暗示Helix模型即將問世。

艾德科克表示，團隊花了超過1年時間研發出Helix模型。

「Helix 的思考方式類似人類」，艾德科克今天以多則貼文介紹新模型，表示Helix團隊任務是解決通用機器人技術的問題，實現「每個家庭都有一台機器人」 。

艾德科克並指出，Helix不需要額外訓練或編寫程式，意味模型具有自適應能力，能夠即時應對各種新任務，人類無需針對每個特定物品或任務進行個別調整。

科技界將機器人視為下一代重要技術，競爭日趨激烈。路透社14日報導，Meta成立一個新團隊，專注開發人形機器人。特斯拉（Tesla）、Google也都有投入機器人領域。

人形機器人 AI 矽谷

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