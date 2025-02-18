物美價廉 中國9.9美元AI耳機在美賣翻

TikTok形態各異的AI翻譯耳機。(取材自TikTok)

「AI 落地，華強北先行」在AI成為科技界新標準時，帶有AI翻譯功能的藍牙耳機，在美國徹底賣爆了。在TikTok 上，各色博主展示著9.9美元的「翻譯耳機」，這些「爆款」耳機的背後，是大量的中國創業團隊的投入，甚至連名創優品這樣的知名公司，一起加入「AI耳機」的帶貨大潮。

鳳凰網欄目「極客公園」報導，為藍牙耳機提供包括翻譯、AI助手在內的App解決方案的NebulaBuds負責人張澤傑表示，他的一個藍牙耳機客戶，每個月在TikTok上的銷售額在200萬人民幣左右，在給耳機的App接入了AI助手、翻譯功能之後，月銷售額躍升到800萬元。

一位深圳的耳機代工廠老闆也說，他的華強北合作夥伴，去年初還在為幾千元的付款捉襟見肘，但到了年底，已經開著豪車來談生意了。這就是普通人抓住一次機遇、大賺一筆的「華強北故事」。

張澤傑的客戶有中小品牌，也不乏華為、realme等大牌。目前，美國成為翻譯耳機的最大銷售目的地，其次是中東。

張澤傑解釋：「我們原本以為美國人都會講英語，但後來發現，美國有大量的西班牙裔和其他非英語人群，他們需要翻譯功能。中東地區也是如此。此外，東南亞、印度、歐洲地區也有市場需求，而非洲的購買力竟然比東南亞還要強勁。」

美國黑五期間，名創優品MINISO某款翻譯耳機30天賣出200多萬美元；有店鋪賣30美元左右的翻譯耳機，一個月銷售了180萬美元，躋身熱銷榜單。另外，也有TikTok網紅拍攝帶貨翻譯耳機的短視頻，賺了30萬美元。

報導指出，低廉的價格降低消費門檻是翻譯耳機暢銷的核心因素。

名創優品在TikTok上銷售的翻譯耳機，價格集中在13.99美元至23.99美元左右，換算成人民幣僅需100多元；也有部分品牌的翻譯耳機在折扣之後，價格能低至8.99美元。

張澤傑說，「我們整個春節都在研究DeepSeek。很多藍牙耳機、手表客戶都在催我們接入DeepSeek功能，我們自己也意識到要接入，這是雙向的。」

當大廠出身的科技創業者、投資人們在爭論AI硬件的可行性、是否足夠時，深圳的老闆們正在用8.99美元的耳機收割全球市場。