享年3025歲 Duolingo為何「賜死」吉祥物貓頭鷹？

語言學習應用程式Duolingo貓頭鷹吉祥物Duo本周稍早驚傳去世。路透

擁有數百萬訂戶的語言學習應用程式Duolingo貓頭鷹吉祥物「情勒鳥」Duo本周稍早驚傳去世，官方表示「死因仍在調查」。

貓頭鷹Duo全名Duo Keyshauna Renee Lingo，出生於公元前1000年，享年3025歲，生前是創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的粉絲，由於兩人名字相像，Duo稱杜娃黎波是他的「另一半」（my other half）。

杜娃黎波在得知Duo死訊後發文哀悼，表示兩人「至死不渝」（Til' death duo part）。

Til' death duo part 💔 https://t.co/XqVUTK5E0V — DUA LIPA (@DUALIPA) 2025年2月12日

不開玩笑了，Duo到底是什麼？

Duo是Duolingo在2011年推出的吉祥物，外觀為一隻鮮綠色的大眼睛貓頭鷹，因為慣用各種「情緒勒索」、刺激逼迫用戶的方式發送學習語言的提醒訊息而成為著名網路迷因，讓百萬用戶又愛又恨。

Duo的人物設定非常豐滿，除了上述提到的對杜娃黎波的喜愛，甚至多次公開和公司Duolingo的法律團隊上演爭執戲碼。

近年來，這隻「情勒鳥」不論是以動畫或玩偶服的形式出現，都成為了社群媒體 上的明星。

「賜死Duo」是成功的行銷手段

國家公共電台（NPR）採訪梅森商學院（Mason School of Business）客座臨床教授威廉斯（Matt Williams），他指出Duolingo做到了「所有品牌都想做的事」為Duo塑造了能在混亂的媒體時代脫穎而出的個性，能引起大眾強烈的喜愛或反感，進而增加討論度。

Duo 去世的消息一出，社群媒體用戶感到震驚和悲傷，許多人回復要求公司恢復他們失去的每日推播，甚至許多知名官方機構也表示哀悼，如歐洲太空總署和世界衛生組織（世衛 組織為Duo排除了天花的死因，「因為自 1980 年以來，這種疾病已被根除」）。

Duo「死後」，Duolingo藉機呼籲人們做好每天的課程，以代替為Duo獻上的哀悼花束。

威廉斯教授認為 Duo的突然消亡以及圍繞其展開的謎團是更廣泛的策略性決策的一部分。

他表示，這可能是 Duolingo希望在新產品發布一類的重大發表前吸引人們的興趣，或者只是想在眾說紛紜的時候讓自己成為話題，而「殺掉貓頭鷹」是吸引注意力的一大動作。

Duo 的死亡在網路上掀起熱潮

在宣佈 Duo 的死訊之後，Duolingo更新了其應用程式商店和社群媒體個人資料，讓虛擬人偶有了鬥雞眼和搖擺的舌頭，並在TikTok上發布Duolingo的其他角色Lily和Zari，為Duo「送葬」的影片，他們把Duo的棺材抬到卡車上，然後灑上玫瑰花瓣。

然而故事還沒結束。

週二，Duolingo在一則隱晦的推文中說：「我們正在調查 Jimmy」。週三，他們說官方已經確定了 Duo 的死因。

之後，Duolingo分享了一段影片，影片中一輛特斯拉 電動裝甲車（Cybertruck）在停車場撞上貓頭鷹，將它轟上天堂，該帖文懸賞指認駕駛者（拍攝中看不到）。

UPDATE: Reward for whoever can identify the driver. Please post any leads on Twitter.



Thank you for your patience with us during these trying times. #Ripduo pic.twitter.com/zv8QxtNh9E — Duolingo (@duolingo) 2025年2月12日

威廉斯表示，Duolingo該公司正在創作故事情節，並且懷疑該公司正在一邊觀察哪些情節更受歡迎，一邊決定故事要如何發展。

Duo還會回來嗎？

值得注意的是，Duo其實並沒有「死透」。

在貓頭鷹的死訊公布不久後，就有網友發現日本版本的Duolingo帳號上的Duo仍「健在」，並且發文表示了「我是最強的」。

而週三Duolingo在推特上發佈一張截圖，發起二月挑戰吸引用戶 「讓 Duo 起死回生」，圖中顯示了一組特別主題的每日任務（一組隨機挑戰），用戶可以完成這些任務，例如幫助支付Duo的棺材費用和瞭解他的死亡過程。

Duolingo表示，哀悼Duo和協助調查死亡案的最好方式是「好好上課」，只要一起努力就能讓 Duo 復活，看起來死而復生的機會不小。

We’ve heard from authorities the best way to channel your grief and unlock more about the investigation is to do your lesson.



Together, if we really try, we can bring Duo back. #RipDuo pic.twitter.com/nkEG840EHN — Duolingo (@duolingo) 2025年2月12日

而如果讓Duo回歸，威廉斯教授認為最關鍵的是維持好貓頭鷹的個性和品牌形象，讓故事好好進行下去。