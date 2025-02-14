享年3025歲 Duolingo為何「賜死」吉祥物貓頭鷹？
擁有數百萬訂戶的語言學習應用程式Duolingo貓頭鷹吉祥物「情勒鳥」Duo本周稍早驚傳去世，官方表示「死因仍在調查」。
貓頭鷹Duo全名Duo Keyshauna Renee Lingo，出生於公元前1000年，享年3025歲，生前是創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的粉絲，由於兩人名字相像，Duo稱杜娃黎波是他的「另一半」（my other half）。
杜娃黎波在得知Duo死訊後發文哀悼，表示兩人「至死不渝」（Til' death duo part）。
不開玩笑了，Duo到底是什麼？
Duo是Duolingo在2011年推出的吉祥物，外觀為一隻鮮綠色的大眼睛貓頭鷹，因為慣用各種「情緒勒索」、刺激逼迫用戶的方式發送學習語言的提醒訊息而成為著名網路迷因，讓百萬用戶又愛又恨。
Duo的人物設定非常豐滿，除了上述提到的對杜娃黎波的喜愛，甚至多次公開和公司Duolingo的法律團隊上演爭執戲碼。
近年來，這隻「情勒鳥」不論是以動畫或玩偶服的形式出現，都成為了社群媒體上的明星。
「賜死Duo」是成功的行銷手段
國家公共電台（NPR）採訪梅森商學院（Mason School of Business）客座臨床教授威廉斯（Matt Williams），他指出Duolingo做到了「所有品牌都想做的事」為Duo塑造了能在混亂的媒體時代脫穎而出的個性，能引起大眾強烈的喜愛或反感，進而增加討論度。
Duo 去世的消息一出，社群媒體用戶感到震驚和悲傷，許多人回復要求公司恢復他們失去的每日推播，甚至許多知名官方機構也表示哀悼，如歐洲太空總署和世界衛生組織（世衛組織為Duo排除了天花的死因，「因為自 1980 年以來，這種疾病已被根除」）。
Duo「死後」，Duolingo藉機呼籲人們做好每天的課程，以代替為Duo獻上的哀悼花束。
威廉斯教授認為 Duo的突然消亡以及圍繞其展開的謎團是更廣泛的策略性決策的一部分。
他表示，這可能是 Duolingo希望在新產品發布一類的重大發表前吸引人們的興趣，或者只是想在眾說紛紜的時候讓自己成為話題，而「殺掉貓頭鷹」是吸引注意力的一大動作。
Duo 的死亡在網路上掀起熱潮
在宣佈 Duo 的死訊之後，Duolingo更新了其應用程式商店和社群媒體個人資料，讓虛擬人偶有了鬥雞眼和搖擺的舌頭，並在TikTok上發布Duolingo的其他角色Lily和Zari，為Duo「送葬」的影片，他們把Duo的棺材抬到卡車上，然後灑上玫瑰花瓣。
然而故事還沒結束。
週二，Duolingo在一則隱晦的推文中說：「我們正在調查 Jimmy」。週三，他們說官方已經確定了 Duo 的死因。
之後，Duolingo分享了一段影片，影片中一輛特斯拉電動裝甲車（Cybertruck）在停車場撞上貓頭鷹，將它轟上天堂，該帖文懸賞指認駕駛者（拍攝中看不到）。
威廉斯表示，Duolingo該公司正在創作故事情節，並且懷疑該公司正在一邊觀察哪些情節更受歡迎，一邊決定故事要如何發展。
Duo還會回來嗎？
值得注意的是，Duo其實並沒有「死透」。
在貓頭鷹的死訊公布不久後，就有網友發現日本版本的Duolingo帳號上的Duo仍「健在」，並且發文表示了「我是最強的」。
而週三Duolingo在推特上發佈一張截圖，發起二月挑戰吸引用戶 「讓 Duo 起死回生」，圖中顯示了一組特別主題的每日任務（一組隨機挑戰），用戶可以完成這些任務，例如幫助支付Duo的棺材費用和瞭解他的死亡過程。
Duolingo表示，哀悼Duo和協助調查死亡案的最好方式是「好好上課」，只要一起努力就能讓 Duo 復活，看起來死而復生的機會不小。
而如果讓Duo回歸，威廉斯教授認為最關鍵的是維持好貓頭鷹的個性和品牌形象，讓故事好好進行下去。
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