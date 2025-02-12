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蘋果首次把TV+串流服務擴及安卓手機 希望衝高用戶數

編譯黃淑玲／綜合外電
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蘋果（Apple）的影音串流服務TV+，首次擴及安卓手機。 (路透)
蘋果（Apple）的影音串流服務TV+，首次擴及安卓手機。 (路透)

蘋果公司（Apple）首次把影音服務TV+擴展至安卓手機，目的在增加串流服務的訂戶數量。

自周三（12日）起，蘋果的TV+應用程式上架安卓系統的應用程式商店Google Play Store，供免費下載。TV+是蘋果2019年推出的服務，先前只在蘋果自家作業系統上，或是Roku這類第三方電視平台上提供。

彭博資訊指出，蘋果在安卓系統上提供服務是罕見舉動，因為Google的安卓系統是蘋果在智慧手機軟體市場裡，最大的競爭對手。蘋果的音樂服務Music，雖也有以安卓的應用程式提供，但蘋果通常是試圖將客戶留在蘋果自己的產品生態系統內。

蘋果現在又再將TV+服務擴及安卓手機，顯示蘋果試圖提升TV+的吸引力，挑戰Netflix、Disney+等串流服務。雖然TV+也有《人生切割術》（Severance）、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）等熱門作品，不過根據串流業界的估計，與觀眾最多的幾個串流平台相比，TV+的用戶數遠遠落後。蘋果自己從未揭露TV+的訂戶數和營收數字。

TV+初推時，定價每月4.99美元，目前的價格為月費9.99美元。使用安卓TV+應用程式的訂戶，可以獲得美國職業足球大聯盟（MLS）賽季方案，收看比賽轉播，它是蘋果2023年2月推出的服務。

安卓 Google Apple

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