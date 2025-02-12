我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尚比亞遊獵目睹愛妻遭河馬咬死 新州男告旅遊公司

Lyft進軍「自駕計程車」市場 亞特蘭大最先上路

擔心小孩上網看18禁？Google測試利用AI判斷使用者年齡

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google表示，將開始l利用AI來判斷使用者年齡是否適合其產品。(路透)
Google表示，將開始l利用AI來判斷使用者年齡是否適合其產品。(路透)

Google周三（12日）表示，將開始利用AI來判斷使用者年齡是否適合其產品。

Google在一個以「為兒童、青少年和父母的新數位保護」為主題的部落格貼文中，宣布要判斷使用者年齡的新技術。

一名發言人證實，這項自動化功能將應用在包括YouTube在內的所有Google產品。 Google旗下產品擁有數十億用戶，而18歲以下的用戶在使用部分Google服務時會受到限制。

Google的核心技術團隊高級副總裁菲茨派屈克在部落格文章中表示：「今年我們將開始在美國測試基於機器學習的年齡評估模型。」

「這一模型協助我們評估使用者是超過或是未滿18歲，以便我們採取保護措施，提供更適合年齡的體驗。」

目前正值美國議員施壓線上平台制定更多有關兒童安全的規定。Google表示未來將把AI年齡評估機制推廣到更多國家。Meta去年9月已推出類似功能，利用AI判斷可能謊報年齡的使用者。

Google和其他科技公司持續加深對AI的依賴，以完善各種任務和產品。

Google AI YouTube

上一則

書桌方位差財運會「撞牆」 三種NG家具擺放方法

下一則

「六姊妹」辣目洋子選角遭質疑 網酸：顏值不符別尬演

延伸閱讀

務實利用AI開源模型 發展軟體產業

務實利用AI開源模型 發展軟體產業
字節跳動旗下「豆包」新模型架構 推理成本最多降83%

字節跳動旗下「豆包」新模型架構 推理成本最多降83%
美聯社拒用「美國灣」 遭白宮禁止進入橢圓辦公室採訪

美聯社拒用「美國灣」 遭白宮禁止進入橢圓辦公室採訪
美國Google地圖正式按川普命令 墨西哥灣改「美國灣」

美國Google地圖正式按川普命令 墨西哥灣改「美國灣」

熱門新聞

網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15
三大生肖今年事業、財運、感情等運勢都非常好。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

2025-02-08 23:15
咖啡渣除了能除臭，還能幫助植物生長。咖啡渣示意圖。（取材自unsplash.com@KATY TOMEI）

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

2025-02-05 19:10
三生肖開春運勢就很不錯。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財

2025-02-06 21:57
四生肖的貴人運最好。（取材自pexels.com@ Pixabay ）

4生肖貴人運爆棚 屬鼠投資解惑、他戀愛前景光明

2025-02-05 00:15
「掌心」將於2月7日播出。（取材自劇照）

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

2025-02-05 20:18

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？