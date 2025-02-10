蘋果新款SE預計本周發表 iPhone關鍵年正式開跑

蘋果（Apple）本周預計發表的新款iPhone SE，將正式啟動蘋果智慧手機的關鍵年。路透

彭博記者葛曼（Mark Gurman）報導，蘋果（App le）本周預計發表的新款iPhone SE，以及下半年問世的iPhone 17機種，可能都會搭載更具能源效益的自家數據機晶片 ，iPhone 17並會推出超薄機種，有望啟動蘋果智慧手機的關鍵年度。

葛曼說，蘋果本周將發布新款iPhone SE，這款入門機種螢幕變大，外觀近似iPhone 14，並搭載首個蘋果自研數據機晶片，具備A18處理器、支援人工智慧（AI）系統Apple Intelligence。新款iPhone SE的Home鍵將以Face ID臉部解鎖取代，定價約500美元。

而蘋果旗艦機種將在今年稍晚成為鎂光焦點，iPhone 17與17 Pro均會導入新設計。iPhone 17系列將有全新的超薄款，這系列機種或許不會是銷售最佳的iPhone，但可能是最令人興奮的一款，結合了蘋果設計長才與更具能源效益的數據機晶片。

上述設計雖是一大升級，外界更期望能替未來的突破鋪路。更節能的自家數據晶片，將取代高通零件，最終可望讓蘋果推出摺疊式智慧機，該公司擬最快於2026年跨足摺疊機市場。葛曼並說，期望看到其他令人驚奇的功能，如螢幕下相機，或是去掉瀏海的真正全螢幕手機。

儘管iPhone在美國仍是智慧手機龍頭，但目前在技術上不再領先，內建Apple Intelligence更落後三星和Google Pixel手機所配備的Gemini。而且iPhone上次徹底改頭換面，已是五年前。

由於蘋果原本預計發展的擴增實境（AR）、智慧家庭和自駕車，進度不如預期，iPhone勢將在未來幾年，繼續扮演關鍵角色。

葛曼寫道，蘋果應會在2027年前發表桌上型機器人，該公司近期已擴大徵聘具相關經驗的工程師和研究人員，加入機器人技術的研發團隊。

此外，蘋果也計劃在美國、加拿大、澳洲、中國、阿聯和印度等地展店。整體而言，2025年將是蘋果大舉擴張零售業務的一年。

蘋果近期也將AppleCare保固服務改為每月或每年付費的訂閱制；iCloud+也新增了網路服務和一款名為Invites的應用程式（App），預料未來也將大幅改造其行事曆功能。