傳折疊iPhone最快2026年秋季亮相 富士康獨家組裝

有消息指出，蘋果計畫於2026年秋季推出首款折疊iPhone，並在2027年推出折疊iPad和MacBook，進一步拓展折疊裝置市場。其中2026年仍由富士康獨家代工，但2027年立訊精密將加入生產。路透

蘋果首款折疊iPhone 終於要亮相了嗎？有消息指出，蘋果計畫於2026年秋季推出首款折疊iPhone，並在2027年推出折疊iPad和MacBook，進一步拓展折疊裝置市場。

爆料還稱，折疊iPhone首批出貨量預計為800萬至1,000萬支，2027年計畫增至2,000萬支，2026年仍由富士康 獨家代工，但2027年立訊精密將加入生產。

快科技報導，根據X帳號@QQ_Timmy的貼文顯示，折疊iPhone將搭載三星獨家開發的OLED顯示螢幕，並採用藍思科技研發的UTG（超薄玻璃），目前成本約90到100美元。螢幕支撐架的材質仍在評估階段，包括鈦合金、不鏽鋼及碳纖維等方案，供應商領益科技已經送樣。

該款折疊iPhone採用左側大摺設計，折疊後厚度9.2公厘（mm），單面4.6公厘（mm），攤開後尺寸將超過12 吋，相當於兩部6.1吋手機合併。

轉軸部分由蘋果自行設計，目前組裝成本約110美元，其中安費諾（Amphenol）和台灣新日興參與生產，內部零件由領益科技提供，價值約35美元。此外，MIM（金屬粉末射出成型）部分則由精研科技參與，價值約十幾美元。

光學技術方面，折疊iPhone前置相機將採用超穎透鏡（Meta Lens）超薄技術，由大立光、舜宇與藍思科技共同研發，模組則由富士康與LG參與開發。後置主攝與超廣角鏡頭將採用玻塑混合技術，由大立光主導，舜宇負責部分模造玻璃技術。

電池方面，新機將配備兩片不鏽鋼殼電池（供應商為信維通信與領益科技），總容量接近5,000mAh，並將採用3D疊片技術，由ATL（新能源科技）獨家開發。

每日經濟新聞報導，中信證券 認為，蘋果進入折疊市場的可能性，仍是行業關注的焦點，為相關供應鏈的材料企業提供新的發展機遇。看好蘋果的技術創新能力及在手機領域的行業引領作用。若蘋果推出折疊手機，將帶動折疊支撐件以及UTG玻璃的發展。

「QQ_Timmy」帳號於2016年12月加入X平台，越南爆料大神I_Leak_VN和天風國際證券分析師郭明錤均關注此帳號，Wcc FTech、Mac Rumors、9to5Mac等多家海外媒體均轉載了蘋果折疊手機信息，但也有部分中國媒體也指出，部分內容和其它爆料不符。