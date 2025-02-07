諾獎得主評DeepSeek：目前算玩具 但仍戳破矽谷開發AI盲點

艾塞默魯說，那些搶著下載R1的人就跟付費使用ChatGPT的用戶一樣，多半只是「把它當成玩具來探索」，目前看不出DeepSeek有什麼明確的路徑，能讓企業大規模採用，進而對商業界帶來革命性影響。（路透）

中國「深度求索」（DeepSeek ）近期發布低成本的高效益AI 模型，震撼矽谷 與華爾街。對於Deepseek帶來的熱潮與恐懼，諾貝爾經濟學獎得主、麻省理工學院經濟學教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）則認為，DeepSeek目前只是「滿足客戶好奇心的玩具」，在企業應用層面還沒有革命性的影響，但它的出現確實凸顯矽谷在AI發展上的集體迷思。

彭博資訊報導，艾塞默魯是AI未來發展辯論中備受關注的聲音。他坦言DeepSeek最新推出的R1模型確實是一項令人印象深刻的成就，看起來能以更低成本、更高效率的方式，提供ChatGPT等模型的替代方案。

但艾塞默魯指出，那些搶著下載R1的人就跟付費使用ChatGPT的用戶一樣，多半只是「把它當成玩具來探索」。

「我還看不出DeepSeek有什麼明確的路徑，能讓企業大規模採用，進而對商業界帶來革命性影響。」艾塞默魯在受訪時表示。

ChatGPT問世後，艾塞默魯便開始建立模型，以分析AI未來可能的發展趨勢。他認為AI的影響力將非常強大。但相較於科技業和華爾街吹噓AI將「改變世界」，刺激更強勁的經濟成長和勞動生產力飆升，艾塞默魯評估未來10年內，AI僅會取代5%的工作，是相對悲觀的一派看法。

「我希望我是錯的，若AI能帶來生產力成長，那真的會很棒，但目前我還看不見跡象。」他表示。

DeepSeek橫空出世打亂AI領域許多既有的敘事框架。像微軟和Meta這類科技巨頭，認為要打造並運行最強大的AI模型，就必須投入數百億美元購買半導體與其他運算設備，這套策略至今也確實奏效。儘管市場偶爾出現短暫質疑，但多數投資人仍支持這條路，持續將資金投入那些在AI領域砸下重本的企業股票。

DeepSeek的成功則顯示，或許還有其他更高效的AI開發路徑，無須消耗龐大運算資源。這導致美國科技股1月27日重挫；輝達單日市值蒸發5890億美元，創下歷史紀錄。

自那之後，科技股已收復部分跌幅。AI領域龍頭，如Meta、微軟和Alphabet則明確表示，他們不會改變持續投入鉅資發展AI的計畫。

艾塞默魯認為，這些科技巨頭已在AI長期戰略上砸太多錢，現在不可能輕易退縮。但他也指出，DeepSeek的成功，暴露出投資界與矽谷開發AI的危險盲點。