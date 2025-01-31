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手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

記者黃筱晴／即時報導
LINE可綁定Apple ID或Google帳號，提供更多便利登入的選擇。圖／LINE提供
LINE可綁定Apple ID或Google帳號，提供更多便利登入的選擇。圖／LINE提供

詐騙集團猖獗，新年初始，趕快替每天都要用的LINE進行帳號健檢，遠離個資風險！

許多民眾為了方便，經常使用手機號碼作為LINE ID，這個小動作可能會把自己的個資暴露而不自知，讓詐騙集團可以亂槍打鳥輸入電話號碼加你好友，或是讓自己的手機號碼暴露給不想讓他們知道的人。

如果已經將電話號碼、身分證字號，或是出生年月日等重要個資設為LINE ID，每個LINE帳號都有「1次」重置機會，可以聯繫客服，提供目前使用中包含個資的LINE ID資料，並明確描述「希望更改LINE ID」的原因，客服確認通過後即可重置，請慎重使用。

如果LINE ID無法再重置，或者不想讓他人透過ID搜尋到您，可從設定 > 個人檔案 >  手動關閉「允許利用ID加入好友」功能。之後要加好友，則可透過「QR Code加好友」，透過提供QR Code，確保加好友的主控權。

另外，新年想要換新機民眾，也別忘了完整設定好LINE帳號設定中的電話號碼、Email與密碼，不但日常使用更安心，更換裝置時也會更順暢。

LINE現在也提供綁定Apple ID或Google帳號的選擇，綁定後如果LINE App重裝、轉移或換機，只要有同步Apple ID或Google帳號，在LINE打開時點選「透過Apple繼續」或是「以Google帳號登入」即可免利用電話號碼登入，多一個便利的登入選擇。

圖／LINE提供
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