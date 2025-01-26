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電動車起火 中網：三元鋰電池「等同不給逃生機會」

記者陳宥菘／即時報導
中國杭州高速公路曾發生一起電動車「大眾ID4X」撞上收費亭後起火事故，中媒指該車搭載「三元鋰電池」。(取材自微博)
中國杭州高速公路曾發生一起電動車「大眾ID4X」撞上收費亭後起火事故，中媒指該車搭載「三元鋰電池」。(取材自微博)

中國杭州高速公路曾發生一起電動車「大眾ID4X」撞上收費亭後起火事故，由於起火過快，車內4人未能獲救。事件後，「玩車情報」曾在微信公眾號發文指出，這起事件暴露出三元鋰電池的安全性問題，並稱該車型使用的不僅是三元鋰電池，還是熱穩定性較差的「811電池」。

文章稱，所謂「三元鋰電池」在結構上採用的電極金屬元素，是鎳、鈷、錳3種元素。而所謂的「811電池」，就是正極材料鎳、鈷、錳配比為8：1：1的三元鋰電池。對於這3種元素來說，鎳和鈷是活性金屬，化學反應非常活潑，因為鎳的占比較高，雖然提高了能量密度，但是降低了熱穩定性。

文章稱，三元鋰電池在熱失控的情況下，會釋放大量的氧分子，大量的電解液在高溫作用下會汽化並破壞電池殼體，產生劇烈的爆燃，短短幾秒鐘的時間，而且這種爆燃會一直持續到能量釋放完畢。

中國網站「虎嗅」也曾指出，雖然三元鋰電池的能量密度表現較好，但三元鋰電池的自燃溫度在200℃左右，遠低於磷酸鐵鋰500℃以上的自燃溫度。另外，三元鋰材料的化學反應更劇烈，會釋放氧分子，在高溫作用下電解液會迅速燃燒，並發生連鎖反應。這也是搭載三元鋰電池的純電動車頻繁自燃的原因。而三元鋰電池的電解液本身就是易燃物，所以從材料的角度出發，三元鋰電池的安全問題無法根治。

文章稱，雖然磷酸鐵鋰電池的安全性強一些，但也存在不少問題，比如說能量密度、低溫續航衰減，電芯的一致性等等。但是，相對於三元鋰電池熱穩定失控之後的爆燃，給乘客幾乎不留下逃生時間，磷酸鐵鋰電池雖然也會自燃，但是燃燒速度更慢，能夠給乘客留下一定的逃生時間。

中國「碳索儲能網」去年8月報導稱，根據「電池中國」統計，2024年上半年，中國國內三元鋰動力電池裝車量占31%；磷酸鐵鋰動力電池裝車量占總裝車量69%。

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