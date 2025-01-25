想維持iPhone電池健康度 注意3件事

圖為iPhone 16。(路透)

現代人不管去到哪都離不開智慧型手機 ，若想讓手機能夠長時間正常使用，除了日常保護外，如何維持電池健康也是重點之一。有日本 專家解釋，若想維持iPhone 電池健康度，須注意以下三件事。

日本專家「ばんか」在「All About」專欄中解釋，影響電池壽命的3大因素分別為充電循環次數、保存環境劣化以及高溫 導致的損傷。ばんか表示，充電循環次數是影響電池壽命的核心因素。每次完整充放電都會使電池的容量略微下降。ばんか接著指出，快充並非會直接影響電池壽命，而是因為充電過程中的一些行為，導致手機過熱加速電池老化。以iPhone為例，快充可在30分鐘內將電量充至50%，但從80%充到100%的速度會自動減緩，以降低對電池的負載。因此相比之下，快充本身的影響可以忽略不計。

ばんか表示，長期將手機存放在過高或過低的溫度環境中，會導致電池加速退化。例如一邊充電一邊使用手機會導致手機過熱，或是在夏天陽光直射的環境中充電。

此外，某些人為冷卻方式也可能破壞手機內部結構，例如用冰塊降溫，可能導致內部結露。ばんか還補充道，若想充分發揮快充的功能，要選擇相應功率的設備才能提升效率。以iPhone 15系列為例，其支持的電力上限為30W，若搭配高功率的充電器，充飽電僅需約1.5小時。但若使用5W電力的充電器，則充電時間可能長達4小時。不過作家也特別提醒，需選擇有品牌認證的快充頭和快充線，才能避免過度充電風險。

最後專家提到，保持合理使用充電更為重要。例如，在手機電量較低時進行充電，而非長時間將電池維持在極低或極高電量狀態。此外，避免將手機長時間接通電源，尤其是在充滿電後，這樣可以延緩電池壽命的下降。

快充竟不是主因？專家曝：「3關鍵」影響iPhone電池壽命

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