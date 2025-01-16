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蘋果iPhone上季中國出貨量驟減25% 來自華為的競爭壓力加劇

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果去年第4季在中國的智慧手機出貨量比一年前驟減25%。(路透)
蘋果去年第4季在中國的智慧手機出貨量比一年前驟減25%。(路透)

研究機構Canalys的數據顯示，蘋果去年第4季在中國的智慧手機出貨量比一年前驟減25%，面臨華為捲土重來的競爭壓力愈來愈大。

Canalys在15日公布，蘋果iPhone上季中國出貨量為1,310萬支，以17%的出貨市占率勉強維持龍頭地位。

不過，華為同期的中國智慧手機出貨量年增24%至1,290萬支，出貨市占率也是17%，與蘋果並列第一，vivo位居第三。

在競爭壓力加重之際，蘋果已罕見地轉向以折扣刺激銷售，該公司本月4-7日在中國推出了為期四天的促銷活動，透過官方管道銷售的iPhone 16機型最多降價人民幣500元（68.50美元）。

中國各大電子商務平台也跟進推出促銷活動，阿里巴巴旗下的天貓商城宣布，iPhone 15系列機型最高可優惠人民幣1000元（137美元）。

Canalys分析師劉藝璇表示，雖然蘋果及其iPhone 16系列手機上季在中國市場維持領先，但面臨來自華為等國產旗艦設備的壓力，正愈來愈大，「除了季節促銷活動，蘋果正在透過改善零售體驗、以舊換新方案及擴大免息分期付款計畫，強化在中國高階市場的競爭地位和用戶留存率」。

整體而言，中國去年智慧手機年出貨量成長4%至2.85億支，vivo出貨量4,930萬支，以17%的出貨市占率位居龍頭，華為出貨量增長37%至4,600萬支，出貨市占率排名第二，蘋果和OPPO分居三、四名。

華為 iPhone iPhone 16

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