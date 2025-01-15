我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

富士康、優必選合作 已派人形機械人Walker S1進廠「實訓」

記者林宸誼／即時報導
富士康與優必選15日宣布合作，目前已有人形機械人「Walker S1」進廠實訓。（IT之家）
富士康與優必選15日宣布合作，目前已有人形機械人「Walker S1」進廠實訓。（IT之家）

富士康、優必選15日共同宣布，將就人形機器人在智慧製造領域的應用建立全方位長期戰略合作關係，透過開展人形機器人在真實製造場景的測試驗證及技術創新等工作。

IT之家報導，優必選工業人形機器人Walker S1 ，目前已在富士康位於深圳龍華的工廠開展為期2個月的「實訓」工作，成功驗證人形機器人在物流場景中的應用可行性，在接下來的第2階段，優必選工業人形機器人將進入富士康河南鄭州車廠實訓。

根據協定內容，基於富士康當前需求，優必選進行應用場景選擇和技術適用性研判，在搬運、分揀、打膠、品質檢查、影響勞工健康，或者其它合適工位進行測試及落地應用。

此外，針對建立未來「關燈工廠」，富士康與優必選將共同成立人形機器人規模化應用聯合攻關專案。雙方致力於進一步提升人形機器人運動、感知和決策能力，共同推動人形機器人智慧製造行業解決方案落地。

同時，優必選利用在人工智慧、人形機器人方面的領先技術，協助富士康升級製造智慧化，打造高度智慧化、柔性化的生產線，推動機器人工廠建設。富士康致力於將優必選工業級人形機器人解決方案引入生產線，以進行生產製造過程中的相關工作智慧化。

最後，富士康與優必選，還將共同建立專注於智慧製造業的人形機器人聯合實驗室，雙方共同發揮各自優勢，共同建設人形機器人聯合實驗室，進一步探索和推動人形機器人在製造產業中的應用，著力打造標準化智慧生產產線的人形機器人產品。

富士康 河南 勞工

上一則

1月15日星座運勢 金牛換個新髮型 雙子易草率決策

下一則

求職平台Indeed評最佳25大職業 這1工作奪冠 年薪近14萬

延伸閱讀

走路穩像人類…深圳街頭現超逼真機械人 Nvidia專家關注

走路穩像人類…深圳街頭現超逼真機械人 Nvidia專家關注
富士康中國工人傳被禁派赴印度 蘋果供應鏈恐被波及

富士康中國工人傳被禁派赴印度 蘋果供應鏈恐被波及
未來世界？深圳街頭現超逼真機械人 引路人圍觀

未來世界？深圳街頭現超逼真機械人 引路人圍觀
黃仁勳CES演說／大談「人形機器人」 Cosmos模型降低訓練成本

黃仁勳CES演說／大談「人形機器人」 Cosmos模型降低訓練成本

熱門新聞

網友分享他在加州好市多買到的鳳梨酥品牌。鳳梨酥示意圖。(聯合報系資料照)

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

2025-01-12 20:55
今年三生肖的財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

2025-01-10 22:45
四生肖今年春天將迎來財運高峰期，無論是職場還是副業，都能獲得豐碩成果。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

2025-01-13 20:15
四生肖冬季結束後即將迎來幸福的轉機。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

冬末4生肖迎轉機 屬虎事業迅速高升、他將開拓新合作

2025-01-08 22:35
三生肖女脾氣火爆，生氣也很難哄。（取材自pexels.com@David Garrison）

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

2025-01-12 00:05
四生肖性格大氣，不喜歡計較，一年比一年更會賺錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

2025-01-06 19:10

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」