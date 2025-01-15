富士康、優必選合作 已派人形機械人Walker S1進廠「實訓」

富士康與優必選15日宣布合作，目前已有人形機械人「Walker S1」進廠實訓。（IT之家）

富士康 、優必選15日共同宣布，將就人形機器人在智慧製造領域的應用建立全方位長期戰略合作關係，透過開展人形機器人在真實製造場景的測試驗證及技術創新等工作。

IT之家報導，優必選工業人形機器人Walker S1 ，目前已在富士康位於深圳龍華的工廠開展為期2個月的「實訓」工作，成功驗證人形機器人在物流場景中的應用可行性，在接下來的第2階段，優必選工業人形機器人將進入富士康河南 鄭州車廠實訓。

根據協定內容，基於富士康當前需求，優必選進行應用場景選擇和技術適用性研判，在搬運、分揀、打膠、品質檢查、影響勞工 健康，或者其它合適工位進行測試及落地應用。

此外，針對建立未來「關燈工廠」，富士康與優必選將共同成立人形機器人規模化應用聯合攻關專案。雙方致力於進一步提升人形機器人運動、感知和決策能力，共同推動人形機器人智慧製造行業解決方案落地。

同時，優必選利用在人工智慧、人形機器人方面的領先技術，協助富士康升級製造智慧化，打造高度智慧化、柔性化的生產線，推動機器人工廠建設。富士康致力於將優必選工業級人形機器人解決方案引入生產線，以進行生產製造過程中的相關工作智慧化。

最後，富士康與優必選，還將共同建立專注於智慧製造業的人形機器人聯合實驗室，雙方共同發揮各自優勢，共同建設人形機器人聯合實驗室，進一步探索和推動人形機器人在製造產業中的應用，著力打造標準化智慧生產產線的人形機器人產品。