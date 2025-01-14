AI行銷、創作者經濟… Meta今年看好「5大社群趨勢」

展望2025年，Meta分享五大關鍵社群趨勢，包含生成式 AI 持續改變創作模式、商務訊息交流成為主流、影音內容引領未來、跨境購物需求攀升與創作者經濟持續壯大。(路透)

隨著消費者行為與偏好迅速演變，社群平台已不僅是人際交流的工具，更成為品牌接觸目標消費者的重要橋樑。亞太地區為全球最活躍的社群，擁有超過23億用戶，並持續以高於全球平均的速度成長。展望2025年，Meta分享五大關鍵社群趨勢，協助品牌掌握市場脈動，以創新技術與策略應對變化，全面提升品牌影響力。

Meta台灣暨香港總經理潘先國表示，今年最關鍵的五大社群趨勢，包含生成式 AI 持續改變創作模式、商務訊息交流成為主流、影音內容引領未來、跨境購物需求攀升與創作者經濟持續壯大。

生成式 AI 的快速發展改變了傳統廣告與內容創作的方式。Meta內部統計數據顯示，平台上單月有逾100萬名廣告主使用其生成式 AI 廣告工具，製作出超過 1500萬則廣告。其中，使用圖像生成功能的廣告，點擊率提升11%、轉換率亦高出7.6%，顯見運用生成式AI功能的廣告素材在表現上更為出色，不僅優化廣告成效，更為品牌節省製作成本、減緩創意疲勞，創造多重效益。Meta也新增影像擴展與圖像動畫功能，讓廣告主更輕鬆製作多元內容。

Meta 觀察人們越來越傾向如同親友般地透過訊息和品牌交流。尤其在亞太地區，每周至少有三分之一的消費者在 Messenger、Instagram 和 WhatsApp 上和品牌對話，其中偏好個性化交流的Z世代，更是此趨勢的主力族群。因此 Meta 近期推出商務訊息AI，幫助品牌透過即時對話與顧客建立更緊密的聯繫，並帶動從對話到購物的消費體驗，將每一次的交談轉化為新商機。

另外，據高盛（Goldman Sachs）研究，2027 年的全球創作者經濟規模可達4800億美元，而 Meta調查顯示53% 的受訪者更傾向購買經創作者推薦的產品，足見創作者對消費者購買意向具有顯著影響。為了讓品牌更高效地與創作者共創雙贏， Meta也在測試新廣告格式Creator Testimonials，在品牌既有的廣告內容，增加來自創作者分享的證言與推薦，幫助廣告主運用創作者使用產品後的見證優化合作廣告成效。

因在社群上看影片的時間越來越長，以全球而言，Facebook與Instagram的影片觀看量已佔總使用時間的 60%，此外，直播在台灣與東南亞 地區的受歡迎程度更不容小覷。因應此趨勢，Facebook新增了純影片的動態消息頁面，讓人們輕鬆瀏覽短影音、長影片或直播內容。並協助廣告主透過AI技術提升影片相關性與曝光率，讓大家更輕易探索感興趣的影片內容。

亞太地區消費者對跨境購物的需求持續增長，50% 的消費者表示曾在促銷期間進行跨境購物，其中 59% 會在 Meta 社群平台挖掘商品，且 41% 的人購買後會持續在平台上持續保持互動，包含與社群討論使用心得與商品資訊。許多消費者追求居住地以外的品牌或商品，而 Meta 透過 AI 精準連結品牌與潛在消費者，以全球市場規模打造貼近需求的購物體驗。