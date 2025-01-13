我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風級焚風將來襲3天 洛杉磯野火恐再爆發

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

微軟CEO宣布成立AI新團隊 協助客戶打造AI應用程式

編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）為強化AI平台與工具的開發，13日宣布成立新的專責小組。 （美聯社）
微軟（Microsoft）為強化AI平台與工具的開發，13日宣布成立新的專責小組。 （美聯社）

微軟（Microsoft）周一（13日）宣布，成立一個新團隊，聚焦於為第三方客戶開發人工智慧（AI）應用程式及提供工具。

曾任網路安全新創公司Lacework執行長、臉書母公司Meta工程師全球主管的帕瑞克（Jay Parikh），將帶領這個取名「核心AI平台工具」團隊。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）說，該小組的任務是，「為我們的第一方和第三方客戶，建立終端到終端Copilot & AI開發堆疊，使得客戶們可以建立和執行AI應用程式（app）和代理程式」。

就在宣布成立新的團隊之前十分鐘，微軟表示他們聘請了DeepMind共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）來領導公司的Copilot AI開發計畫。蘇萊曼將出任執行副總裁，直接向納德拉報告。

納德拉表示，新工作小組的Parikh會與蘇萊曼、雲端服務負責人賈斯禮（Scott Guthrie）、技術長史考特（Kevin Scott），以其他技術主管密切合作。

AI自從ChatGPT在2022年年末一炮而紅後，成為科技業界主旋律。推出ChatGPT的OpenAI，主要投資人正是微軟。微軟現在內部AI使用仰賴OpenAI的大型語言型，同時是OpenAI的主要雲端合作夥伴。

然而，微軟同時也在開發產品和工具，與OpenAI的部分服務競爭。兩家公司的關係，既合作又競爭。事實上，去年夏天，微軟已在向美國證管會的申報文件中，將OpenAI列入競爭者名單之列。上個月納德拉在一個podcast節目裡，提到微軟與OpenAI的關係時，使用了「緊張的合作」這個詞。

納德拉在公告人事與組織新安排的網路貼文中寫道，「我們在下一段能否成功，將取決於有沒有最佳的AI平台、工具和基礎架構」。

AI 微軟 OpenAI

上一則

川普「打坐雕像」再現熱潮 電商平台出現仿製品

下一則

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

延伸閱讀

川普團隊研議關稅「逐月調高」2-5% 增加談判籌碼

川普團隊研議關稅「逐月調高」2-5% 增加談判籌碼
微藻、農廢變身環保綠金 中山大學環工團隊奪國際創新發明金獎

微藻、農廢變身環保綠金 中山大學環工團隊奪國際創新發明金獎
AI晶片機架故障 Nvidia交貨延誤？微軟等大客戶減訂單

AI晶片機架故障 Nvidia交貨延誤？微軟等大客戶減訂單
微軟將裁員 不分薪資等級 績效不佳就走人

微軟將裁員 不分薪資等級 績效不佳就走人

熱門新聞

四生肖性格大氣，不喜歡計較，一年比一年更會賺錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

2025-01-06 19:10
不需要的衣服和玩偶都要清掉。示意圖。（取材自pexels.com@Ruxandra Scutelnic）

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

2025-01-05 19:05
今年三生肖的財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

2025-01-10 22:45
網友分享他在加州好市多買到的鳳梨酥品牌。鳳梨酥示意圖。(聯合報系資料照)

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

2025-01-12 20:55
四生肖冬季結束後即將迎來幸福的轉機。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

冬末4生肖迎轉機 屬虎事業迅速高升、他將開拓新合作

2025-01-08 22:35
三生肖女脾氣火爆，生氣也很難哄。（取材自pexels.com@David Garrison）

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

2025-01-12 00:05

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？