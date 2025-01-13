達人傳授3妙招延長iPhone電池壽命；示意圖。（路透）

蘋果用戶長期以來飽受iPhone 電池壽命過短所苦，但現在有專家免費提供延長電池壽命的實用建議。國外科技達人德米諾（Thiago Derminio）近日發布影片，分享了幾個簡單方法，可以讓智慧型手機 的電池保持良好狀態，甚至有望延長一倍的使用時間。

《每日郵報》報導，德米諾表示：「iPhone最大的敵人就是電池，每個人都抱怨電池耗電太快，而且隨著時間推移，情況只會越來越糟。」

關閉背景耗電功能

他建議，調整隱藏在作業系統中的某些設定，防止應用程式在背景運行時耗盡電池電量。首先，在iPhone的「設定」中，找到「Siri與搜尋」頁面，然後取消勾選「建議」。

接著，進入設定中的「輔助使用」，點選「動態效果」，開啟「減少動態效果」。最後，到「一般」中關閉「背景App 重新整理」功能。

德米諾解釋，這些都是在背景中消耗電池電量的常見設定，而用戶其實並不需要啟用它們。

開啟降低白點值

Gotechtor網站創辦人賈斯明（Herby Jasmin）最近也分享了另一個鮮為人知的延長電池壽命方法，如果你願意讓螢幕顯示較暗，可以將設定改為「降低白點值」。

首先點選設定，進入「輔助使用」，進入「顯示與文字大小」，開啟「降低白點值」。

關閉定位服務

《PC Mag》雜誌則建議「關閉定位服務」，並謹慎選擇哪些應用程式可以傳送推播通知。該雜誌也建議關閉Siri的「主動聆聽」功能。

蘋果公司則建議使用自動亮度、低電量模式和WiFi來節省電池電量。在設定中的「電池」部分，用戶可以查看電池的效能百分比，以及哪些應用程式耗電最多。

如何延長iPhone電池壽命？達人傳授3妙招：使用時間翻倍

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