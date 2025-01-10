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報導野火記者住家也燒到剩廢墟 見慘狀哭出來

QA／TikTok若下架 美國用戶還有方法可用嗎？

編譯陳韻涵／即時報導
最高法院即將對是否禁用TikTok做出裁決，結論關係到不少依賴TikTok的直播主。（歐新社）
最高法院即將對是否禁用TikTok做出裁決，結論關係到不少依賴TikTok的直播主。（歐新社）

國會議員數月來禁止中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」的努力在10日進行聽審，最高法院將裁決在美廣受1億7000萬名使用者喜愛的社群媒體命運。

紐約時報分析，TikTok若在19日被封殺，美國的使用者將面臨以下狀況：

還能在應用程式商店下載TikTok嗎？

不行，國會去年通過的法案將對蘋果(Apple)、谷歌(Google)等平台發布或更新TikTok視作違法行為，違法的平台可能面臨罰款，金額為每位使用者5000元，總罰款可能高達數千億元。

若已下載TikTok，還可存在手機裡嗎？

可以，法律並未規定在手機上安裝TikTok違法。

喬治梅森大學(George Mason University)莫卡特斯中心(Mercatus Center)資深研究員波爾(Dean Ball)指出，「法律條文管的是未來的下載和更新，不是要人們刪除手機上的應用程式。」

TikTok網頁版還能用嗎？

不行，法律限制適用應用程式和網路服務業者，但若使用者透過「虛擬私人網路」(VPN)偽裝成從其他可用TikTok國家登入的使用者，則仍可使用TikTok。

阿特金森表示，TikTok禁令「可能讓VPN業者受益」。

總統當選人川普若出手，能否拯救TikTok？

一些專家認為，蘋果和谷歌可能決定不遵守該法律，並寄望支持TikTok的川普會指示司法部長暫停執行該法律。

聚焦消費電子產品的公司Capstone常務董事佛格森(JB Ferguson)表示，川普也可能改變心意，甚至利用執法威脅蘋果與谷歌的影響力。

佛格森說：「就算押注川普，企業若不守法，恐未能妥善捍衛股東權益。」

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