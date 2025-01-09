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CES機器犬應用普及 機場鐵路巡檢工作量人類3倍

中央社拉斯維加斯9日專電
日本機器人公司Jizai設計的Mi-Mo宛如如皮克斯（Pixar）作品，為展場中少見的六足機器人。(路透)
日本機器人公司Jizai設計的Mi-Mo宛如如皮克斯（Pixar）作品，為展場中少見的六足機器人。(路透)

黃仁勳CES強調「機器人的ChatGPT時刻即將到來」；相較過往，今年在AI導入和硬體技術進步下，廠商展出的機器人能做出翻筋斗等動作；一些機器人已實現24小時不間斷工作，完成相當於3倍人力工作量。

猶如皮克斯（Pixar）作品的「六足機器人」Mi-Mo，外觀看上去就像木凳加檯燈，它會走路，能夠根據看到的東西、聽到的聲音做出反應，由日本機器人公司Jizai設計，兼具藝術感和科技感的傢俱造型，在今年美國消費性電子展（CES）吸引目光。

Mi-Mo只是今年CES眾多機器人之一。展場上，各種協作型機器人、多足式機器人、人型機器人出籠。記者在現場看到的AI機器人，以「機械手臂」、「四足機器人」為大宗，但應用已相當普及，反映出機器人代替人類從事特定工作的大趨勢。

來自西班牙的Star Robotics，硬體和軟體均由內部團隊設計，主要用於監控和檢查，商務長費夏（Yamila Feccia）告訴記者，機器人連續工作8小時後會自動返回充電站充電，再返回工作場域持續運作，因此能夠完成「相當於3倍人力的工作量」。

費夏說，Star Robotics的四足機器人已應用在機場、垃圾掩埋場、購物中心、變電站等場域，並且實現「不間斷工作」，這是過往機器人領域上較難克服的挑戰。

台灣廠商在展場沒有缺席。人工智慧3D視覺與機器人技術供應商所羅門、及新創公司索特機械人（R2C2）的應用都受到大量關注。

索特機械人提供的是一個管理平台，特別專注支援機器犬，適用於電力、鐵路等基礎設施的檢查維護，已被鐵路和電廠採用。創辦人王𤨢燊表示，過往訓練鐵道巡檢員需要3個月時間，而訓練完後平均2年內會離職，機器犬可以協助解決這方面的問題。

機器犬外，人型機器人也在加速發展。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳主題演說中秀出的人型機器人，由去年的8隻、增加到14隻，預見不久的將來會逐步走進人類生活。

14隻機器人，美國廠商占多數，中國廠商數量增加，當中主打四足機器人的Unitree Robotics這次來到展場，展出配合音樂跳舞、翻筋斗等動作，展現進軍市場的野心。

迎接「通用機器人的ChatGPT時刻」，一些台灣投資人利用CES期間替台灣供應鏈尋求合作機會；工研院產科國際所機械與系統研究組長岳俊豪這次特別關注機器人趨勢，他受訪表示，黃仁勳主題演講已提到多家台灣合作夥伴，台灣在晶片、傳統關鍵元件等硬體上已具備一定實力，未來如何在軟體方面與國外介接、整合將是一大關鍵。

日本機器人公司Jizai設計的Mi-Mo宛如如皮克斯（Pixar）作品，為展場中...
日本機器人公司Jizai設計的Mi-Mo宛如如皮克斯（Pixar）作品，為展場中少見的六足機器人。(中央社)

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