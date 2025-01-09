CES機器犬應用普及 機場鐵路巡檢工作量人類3倍

日本機器人公司Jizai設計的Mi-Mo宛如如皮克斯（Pixar）作品，為展場中少見的六足機器人。(路透)

黃仁勳 在CES 強調「機器人的ChatGPT時刻即將到來」；相較過往，今年在AI 導入和硬體技術進步下，廠商展出的機器人能做出翻筋斗等動作；一些機器人已實現24小時不間斷工作，完成相當於3倍人力工作量。

猶如皮克斯（Pixar）作品的「六足機器人」Mi-Mo，外觀看上去就像木凳加檯燈，它會走路，能夠根據看到的東西、聽到的聲音做出反應，由日本機器人公司Jizai設計，兼具藝術感和科技感的傢俱造型，在今年美國消費性電子展（CES）吸引目光。

Mi-Mo只是今年CES眾多機器人之一。展場上，各種協作型機器人、多足式機器人、人型機器人出籠。記者在現場看到的AI機器人，以「機械手臂」、「四足機器人」為大宗，但應用已相當普及，反映出機器人代替人類從事特定工作的大趨勢。

Jizai’s Mi-Mo, a table-like AI robot showcased at CES 2025, offers adaptive, customizable solutions for modern challenges.#CES #CES2025 #AIInnovation #AdaptiveSolutions #CustomizableTech #SmartRobotics pic.twitter.com/5VJYYGIYz2 — Interesting Engineering (@IntEngineering) 2025年1月9日

來自西班牙的Star Robotics，硬體和軟體均由內部團隊設計，主要用於監控和檢查，商務長費夏（Yamila Feccia）告訴記者，機器人連續工作8小時後會自動返回充電站充電，再返回工作場域持續運作，因此能夠完成「相當於3倍人力的工作量」。

費夏說，Star Robotics的四足機器人已應用在機場、垃圾掩埋場、購物中心、變電站等場域，並且實現「不間斷工作」，這是過往機器人領域上較難克服的挑戰。

台灣廠商在展場沒有缺席。人工智慧3D視覺與機器人技術供應商所羅門、及新創公司索特機械人（R2C2）的應用都受到大量關注。

索特機械人提供的是一個管理平台，特別專注支援機器犬，適用於電力、鐵路等基礎設施的檢查維護，已被鐵路和電廠採用。創辦人王𤨢燊表示，過往訓練鐵道巡檢員需要3個月時間，而訓練完後平均2年內會離職，機器犬可以協助解決這方面的問題。

機器犬外，人型機器人也在加速發展。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳主題演說中秀出的人型機器人，由去年的8隻、增加到14隻，預見不久的將來會逐步走進人類生活。

14隻機器人，美國廠商占多數，中國廠商數量增加，當中主打四足機器人的Unitree Robotics這次來到展場，展出配合音樂跳舞、翻筋斗等動作，展現進軍市場的野心。