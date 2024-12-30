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拓展Apple TV+版圖？ 蘋果預告明年1月4日至5日有驚喜

中央社／台北30日電
Apple TV+宣布明年初有驚喜。(路透)
Apple TV+宣布明年初有驚喜。(路透)

蘋果公司串流影音服務Apple TV+推出5年多以來，靠著自製內容打天下。蘋果官方預告，2025年1月4日至5日將有關於Apple TV+的新消息，外界猜測蘋果可能透過新年度促銷吸引消費者，趁機擴大OTT串流影音版圖。

根據Apple TV的Instagram與X（前身為推特）等社群媒體官方帳號，蘋果刊登多張Apple TV+影集劇照，並附註「Jan 4-5」日期和「See for yourself.」（親自看看）。由於1月4日與5日適逢周末，不少網友在貼文下方留言猜測，蘋果或許將推出為期兩天的免費觀看活動。

蘋果曾於2020年舉辦類似活動，在限定時間內開放用戶免費觀看Apple TV+的特定內容。

科技新聞網站9to5Mac指出，Apple TV+在2019年發表時，只有少量原創電影和節目，目前相關作品數約270個，並靠著自製內容獲得多項影劇大獎。

今年1月蘋果獲得創紀錄的13項奧斯卡提名，其中「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）入圍包括最佳影片、最佳導演在內的10個獎項。今年7月Apple TV+的16部原創作品共獲得72項艾美獎（Emmy Award）提名，締造歷來最亮眼成績。

市場調查公司JustWatch數據顯示，Apple TV+今年第1季在美國市占率約8%，第2季提升至9%，一度超越派拉蒙串流影音服務Paramount+；第3季Apple TV+又降回8%，整體而言變化不大。第3季美國OTT市場仍由Amazon Prime Video及Netflix獨占鰲頭，市占率分別高達22%及21%，緊追在後的是Max的13%和Disney+的12%。

Apple 艾美獎 入圍

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