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清庫存？華為高階手機突大降價 最大跌幅逾300美元

記者賴錦宏／即時報導
華為Pura 70 Ultra優惠後售價為7499元人民幣起，Pura 70 Pro+則為6699元人民幣起。圖為一名消費者在華為旗艦店比較兩支手機的差異。（美聯社）
華為Pura 70 Ultra優惠後售價為7499元人民幣起，Pura 70 Pro+則為6699元人民幣起。圖為一名消費者在華為旗艦店比較兩支手機的差異。（美聯社）

歲末年終之際，華為高階手機突然宣布大降價，其中華為Mate X5折疊機直降2500元（人民幣，下同，約342.51美元），降幅將近兩成。華為手機降價的話題，周一上午也登上微博熱搜。有網友問：「這麼搶怎麼還降價？」

據中國證券報報導，29日在華為旗艦店可發現，華為Pura 70系列、Mate X5等多款手機都啟動降價促銷優惠。其中，華為Pura 70 Ultra最高優惠2000元，Mate X5優惠2500元。 Pura 70系列是華為在今年4月推出的高階旗艦機。

報導稱，在線上華為商城，華為Pura 70 Ultra優惠後售價為7499元起，Pura 70 Pro+優惠後售價為6699元起，Pura 70 Pro優惠後售價為5399元起，Pura 70優惠後售價為4699元起。

另，華為Mate X5折疊螢幕手機直降2500元，優惠後售價為1萬499元起。

華為Mate X5折疊機降價2500元人民幣，降幅將近兩成，引發市場關注。（美聯...
華為Mate X5折疊機降價2500元人民幣，降幅將近兩成，引發市場關注。（美聯社）

華為手機突然降價的消息曝光後，相關話題30日也登上微博熱搜。有網友說：「降價確實會拉動銷量。應該是清之前的老品庫存。」也有網民說：「華為如此降價，是新品臨近發布，還是市場需求告急？」

上觀新聞報導，根據研究機構Counterpoint的報告，華為今年第三季度保持了強勁反彈態勢，幫助該品牌銷量實現30%的年比增長。Pura 70系列和Mate 60系列推動了華為的大部分銷量，反映出其在中國高端市場的強大影響力。

另一家市場研究機構CINNO則表示，從市場份額看，今年第三季，華為折疊機銷量約112萬部，較去年同期增長97%，在中國折疊機市占上升2.9個百分點，衛冕中國折疊機市場銷量第一寶座。這主要得益於其去年9月推出的Mate X5折疊屏手機，該機型上市以來連續四個季度蟬聯中國市場折疊機單季銷量冠軍，華為也已連續五年蟬聯大陸折疊機市占冠軍。

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