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Google傳將在搜尋新增「AI模式」 力抗對手挑戰

編譯簡國帆／綜合外電
Google計劃在其搜尋引擎服務增添「人工智慧（AI）模式」，納入對話式功能，為迄今在搜尋引擎增加AI功能的最大變革。(美聯社)
Google計劃在其搜尋引擎服務增添「人工智慧（AI）模式」，納入對話式功能，為迄今在搜尋引擎增加AI功能的最大變革。(美聯社)

美國媒體報導，全球搜尋引擎龍頭Google計劃在其搜尋引擎服務內，增添「人工智慧（AI）模式」，納入對話式功能，為迄今在搜尋引擎增加AI功能的最大變革，並已釋出新的AI模型，力抗OpenAI和Perplexity AI等對手以提供答案、而非網站連結清單所帶來的挑戰。

The Information報導，Google計劃允許數十億名搜尋引擎用戶切換到「AI模式」，介面看起來就像Gemini AI聊天機器人。Gemini聊天機器人目前獨立於Google搜尋引擎之外營運，卻始終難以追趕OpenAI的ChatGPT，此舉可望有效擴大Gemini的受眾群。

知情人士說，Google搜尋的用戶或許能藉由點擊搜尋結果頁面頂端的一個小按鍵，切換到AI模式，這個新按鍵可能落在左邊，或是增加在搜尋欄位下方的一連串選項內。在AI模式內，Google也會在對話回應的最下方，提供外部網站連結，類似Gemini聊天機器人的回應。

Google打算在搜尋引擎增添AI模式，也顯示該公司金雞母在ChatGPT、Perplexity等對手環伺下，所面臨的沉重壓力。

此前科技媒體Android Authority已報導Google計劃在搜尋引擎加入AI模式，9to5Google也貼出Google已放入搜尋應用程式（App）內的軟體程式碼，暗示AI模式能允許Android裝置用戶與Google搜尋對話，方式就如同和Gemini或ChatGPT對話一般。

不過，Google要推出AI模式也有風險。美國一名法官已判決Google的搜尋引擎構成非法獨占市場，明年將宣判救濟措施。司法部已暗示，想讓Google更難運用以搜尋引擎擊敗AI聊天機器人對手，因此可能具體請求法官避免Google在搜尋引擎增添AI模式等新功能，但Google可能主張其搜尋引擎已由AI驅動，這項變動的影響不大。

此外，Google也在19日釋出新的AI推理模型「Thinking」，提供的回答裡包含該模型據以得出答案的步驟，也就是原始「思維鏈」（chain of thought），有望幫助其他AI開發者更容易以模仿Google模型的方式，找到在開發自家模型之道。這與OpenAI只提供思維鏈摘要的作法不同。

同時，OpenAI也正準備推出目前「o1」推理模型的下一代產品，但若命名為「o2」，可能會與英國電信服務供應商O2的商標相衝突，因此可能稱之為「o3」。OpenAI最近已對升級版o1驅動的ChatGPT服務用戶，每人每月收費200美元。

AI Google OpenAI

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