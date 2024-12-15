我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

蘋果將推可折疊iPad？傳直逼20吋 目標2028年上市

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出正在打造超大版本的可折疊iPad，有如將兩台iPad Pro平板電腦並排放置。圖為蘋果2022年發表新的巧控鍵盤。(路透)
蘋果傳出正在打造超大版本的可折疊iPad，有如將兩台iPad Pro平板電腦並排放置。圖為蘋果2022年發表新的巧控鍵盤。(路透)

根據彭博資訊最新「Power On」時事通訊專欄，蘋果正在打造超大版本的可折疊iPad，有如將兩台iPad Pro平板電腦並排放置，目標在2028年左右上市。

專欄記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果投入這項可折疊iPad已有約兩年，目標是避免當前折疊產品在打開後會有的明顯折痕。蘋果在這方面已有進展，工業設計團隊所設計出的原型機幾乎看不到折痕。但現在要判斷蘋果是否能完全擺脫折疊產品的折痕還太早，例如三星電子在五年前推出首支折疊手機，但是依然見得到折痕。

蘋果目前最大尺寸的iPad為13吋，但蘋果明白遊戲玩家、軟體開發人員或想要看影片的一般消費者會希望有更大的螢幕，然而，要推出尺寸逼近20吋的大顯示螢幕，就必須要讓它能夠折疊，以便於放進背包或提袋。

這種折疊平板實際上也可當成筆電來設計，其中一片螢幕可取代鍵盤，有點類似失敗的微軟Courier和Surface Neo，以及聯想Yoga Book 9i。

蘋果的版本據傳將採用iPadOS或類似的作業系統，而且將不會是「iPad-Mac混合體」，但將結合兩種產品的元素。

至於蘋果可望在2028年推出這款大尺寸折疊平板電腦的時間點，和近期一些傳聞有一些吻合處。例如在本月5日流出的一份顯示器藍圖提到，蘋果將在2028年推出一款可折疊裝置，配備可折疊OLED和RGB Tandem螢幕，尺寸為18.8吋。18.8吋螢幕實際上就是將兩個13吋iPad Pro並排放置的對角線尺寸。

不過，先前市場傳聞指出，蘋果正在為2026年上市推出可折疊iPad ，但螢幕尺寸僅8吋，類似於iPad Mini。

微軟 三星

上一則

曾說比特幣是一時風潮的5位金融大佬 現在怎麼看？

下一則

蓋厚棉被還是冷？睡眠專家教「最保暖蓋法」 順序很關鍵

延伸閱讀

蘋果傳明年將推出更薄iPhone以及可折疊機種

蘋果傳明年將推出更薄iPhone以及可折疊機種
摘蘋果

摘蘋果
AI開啟超級周期 iPhone明年出貨估達2.4億支破紀錄

AI開啟超級周期 iPhone明年出貨估達2.4億支破紀錄
蘋果攜手博通開發AI晶片 傳台積電3奈米迎大單

蘋果攜手博通開發AI晶片 傳台積電3奈米迎大單

熱門新聞

3生肖女晚年最不容易臥床。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

2024-12-11 22:40
餐廳主廚建議，若趕時間，魚肉可放在冷水中解凍。冰凍的魚示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

2024-12-10 20:15
四生肖明年求得上上籤，身價連連上漲。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

2024-12-12 22:50
美食專欄作家列出9項她愛買的好市多自有品牌產品。好市多示意圖。(新華社)

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

2024-12-12 20:15
瑞士國際航空今年11月發生乘客在機上「偷口交」的離譜事件。圖非涉事新聞班機。（路透）

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

2024-12-09 00:20
四星座鴻運當頭。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開

2024-12-09 00:05

超人氣

更多 >
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
老鄉坑老鄉 丁胖子廣場名聲響 詐騙頻發

老鄉坑老鄉 丁胖子廣場名聲響 詐騙頻發