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新代理時代來臨 Google推出AI模型Gemini 2.0

中央社／舊金山11日電
Google 11日宣布推出Gemini 2.0。(路透)
Google 11日宣布推出Gemini 2.0。(路透)

谷歌公司（Google）今天宣布推出Gemini 2.0，是Google迄今最先進的人工智慧（AI）模型。目前全球科技巨擘競相在這塊迅速發展的技術領域搶占領先地位。

法新社報導，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，新模型將代表Google所說AI發展的「新代理時代」；AI模型旨在理解周遭世界並做出決策。

皮查伊在聲明中表示，「Gemini 2.0目的在於讓資訊變得更加實用」，他強調這套模型強化了理解周遭環境、提前多個步驟思考，及代表使用者採取監督行動的能力。

這項消息促使Google股價在華爾街飆升逾4%；Google在9日發表突破性量子晶片後，股價已上漲3.5%。

矽谷最新的趨勢是AI「代理」，它指的是一種數位助手，能感知周圍環境、做出決策並採取行動來實現特定目標。

Gemini 2.0最初推出的對象是開發人員與值得信賴的測試人員，計劃廣泛整合於Google產品，特別是在搜尋和Gemini平台。

Google已將這項技術普遍提供客戶，它是由Google名為Trillium的第6代TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元）硬體支援。

Google強調，Trillium處理器專門用於訓練與運行Gemini 2.0。

Google表示，數百萬名開發者已使用Gemini技術建立應用程式，這項技術目前已整合至7款谷歌產品中，每款產品服務超過20億用戶。

Gemini 2.0預計於2025年初應用於Google的搜尋應用程式，而搜尋仍是Google主要營收工具。

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