與蘋果有關？OpenAI稱確定ChatGPT當機原因 依區域恢復

OpenAI受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT發生全球服務中斷的事件。（路透）

OpenAI 坦承受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT 和影音生成服務Sora正中斷服務的問題，並持續在官網更新修復進度。這一當機事故導致世界各地的用戶都無法使用ChatGPT，也影響與蘋果公司Siri作業系統的整合。

根據OpenAI 說法，該公司已確定中斷原因並正在積極修復。該公司透露，已找到恢復路徑，而且見到一些流量成功返回；OpenAI表示，正在按照區域帶回ChatGPT的流量，至於Sora也部分開始恢復。

ChatGPT上一回在6月時的當機持續了五個多小時。

本月稍早，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）才透露，ChatGPT目前的每周活躍用戶達到3億人。

蘋果公司今天稍早推出新版作業系統iOS 18.2，為iPhone、iPad和Mac用戶引入了新功能，包括強化Siri並整合 ChatGPT。這使得用戶可以直接從Siri介面使用OpenAI的聊天機器人。不過，由於目前的中斷，對於已更新至最新軟體的使用者來說，這一功能現在還無法使用。

儘管OpenAI沒有提供有關服務停擺的任何詳細資訊，但一些人推測今天的服務中斷，是由於iOS用戶大量使用新的ChatGPT整合功能所造成。

值得注意的是，iOS 用戶可以透過Siri免費使用ChatGPT，無需透過OpenAI帳戶。 蘋果也允許用戶直接從iOS 上的「設定」App來訂閱付費版的ChatGPT Plus。