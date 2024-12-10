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蘋果智慧手表傳將引進衛星發簡訊功能 加入血壓監測功能

編譯劉忠勇／綜合外電
Apple Watch Ultra明年推出的新款將配備衛星通訊功能。(路透)
Apple Watch Ultra明年推出的新款將配備衛星通訊功能。(路透)

彭博引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）計劃明年為智慧手表引進衛星通訊，並加緊開發血壓監測功能，吸引登山客和注重健康的消費者換新手表，其中部分款式將改用聯發科（2454）的晶片。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）引述消息指出，明年高階 Apple Watch Ultra將配備衛星通訊功能，讓智慧手表用戶在沒有行動網路或Wi-Fi訊號時，仍能離線透過Globalstar的衛星發送簡訊。

葛曼指出，另一項可監測智慧手表用戶是否有高血壓的功能，最快也可能在明年推出。蘋果原本計劃去年即推出這個功能。

蘋果2022年推出iPhone 14時即配備衛星通訊功能，讓用戶在沒有網路的情況下，仍能在緊急情況上發出訊息。去年，這功能進一步擴展，讓用戶聯繫道路救援服務。今年，蘋果再次升級這功能，讓人能透過iMessage向任何人發送簡訊。

葛曼指出，新款 Apple Watch Ultra 讓登山客和戶外愛好者不必攜帶 iPhone，只需佩戴Apple Watch即可使用衛星簡訊，Apple Watch Ultra也將成為頭一款具備衛星功能的大眾化智慧手表，也可能減少使用像 Garmin 的inReach這類獨立衛星通訊追蹤裝置的動機。

Globalstar 周二收盤股價大漲8.5%，Garmin微跌0.05%。

此外，報導也說，Apple Watch至少部分款式會從英特爾（Intel）行動數據機改用聯發科的版本，進一步減少蘋果對英特爾的依賴。這也將是蘋果在主要元件中首次採用聯發科的產品。葛曼指出，蘋果已對聯發科做了超過五年的評估。

蘋果轉向使用聯發科的技術，將同時支援5G Redcap，這是專為物聯網模組和穿戴式裝置設計的低階5G服務，這類產品通常不需要高速數據連接。目前Apple Watch使用的是4G LTE，並未像iPhone在2020年那樣轉向5G標準。

至於血壓檢測功能，設計上類似蘋果的睡眠呼吸中止症檢測功能。此功能不會提供具體的指數，譬如舒張壓或收縮壓的數字，但會通知用戶可能處於高血壓的狀態。

Apple iPhone Apple Watch

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