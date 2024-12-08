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強拉Vision Pro買氣？蘋果傳接洽Sony 支援手把遊戲控制器

編譯葉亭均／即時報導
蘋果傳出已經與Sony接洽，希望為頭戴裝置Apple Vision Pro帶來手把式的遊戲控制器。圖為Sony的PlayStation VR2。(本報系資料照片)
蘋果傳出已經與Sony接洽，希望為頭戴裝置Apple Vision Pro帶來手把式的遊戲控制器。圖為Sony的PlayStation VR2。(本報系資料照片)

蘋果傳出已經與Sony接洽，希望為頭戴裝置Apple Vision Pro帶來手把式的遊戲控制器，包括支援Sony的PlayStation VR2控制器，甚至能為Apple Vision Pro提供更多遊戲。

根據彭博資訊的「Power On」時事通訊專欄，未來的visionOS作業系統更新，將支援第三方手把控制器，包括支援Sony的PlayStation VR2控制器。蘋果接洽第三方開發人員，努力為Apple Vision Pro帶來更多遊戲，並且提供誘因，也就是支援上述手把控制器。

Apple Vision Pro目前支援Xbox和PlayStation使用的傳統遊戲控制器，但僅限於Apple Arcade遊戲。引進支援VR控制器，並鼓勵開發人員為該平台支援更多VR遊戲，可能有助於提升蘋果頭戴裝置的銷售。

支援手把控制器，可望強化蘋果產品本身的眼部和手部動作偵測，吸引更多遊戲和其他應用程式的相關開發。彭博也推測，蘋果可能會為Apple Vision Pro的更多計畫提供資金，促進產品動能。

Apple Vision Pro的銷售狀況溫和，正如先前所預期，原因是這是一塊全新產品類別，而非既有成熟市場。蘋果據信在今年前三季賣出約37萬台Apple Vision Pro，估計年底前再賣5萬台。

更重要的是，Apple Vision Pro的使用者並沒有蘋果預期般大量使用它，這代表必須加強軟體選項。直到近期，蘋果一直聚焦於為Apple Vision Pro引進有如Apple Pencil的「魔法棒」控制器，以便進行更精確類型的工作，但現在也見到了採用VR手把控制器並整合到平台的價值。

Apple VR

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