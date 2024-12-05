我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

OpenAI開始跨足矽谷正熱的領域：軍工業

編譯劉忠勇／即時報導
OpenAI的合作方Anduril的系統可以偵測、評估、追蹤無人機。（路透）
OpenAI的合作方Anduril的系統可以偵測、評估、追蹤無人機。（路透）

開發ChatGPT的人工智慧（AI）公司OpenAI，如今也開始進軍戰爭市場，深入這個矽谷幾年前仍避之唯恐不及、如今卻紛紛投身的領域。

OpenAI已同意，將和國防科技新創公司Anduril Industries 合作，將自己的技術納入美軍所使用對抗無人機攻擊的系統之中。兩家公司4日宣布了這項合作關係，代表 OpenAI迄今和國防部最深入的合作，也是首次和商用武器製造商合作。

兩家公司表示，OpenAI將把技術整合到Anduril的反無人機系統的軟體。Anduril的系統可以偵測、評估、追蹤無人機。如果識別出具有威脅性的無人機，軍方可以動用電子干擾、無人機和其他手段予以擊落。

Anduril也生產攻擊無人機，台灣官方已和美國政府簽署正式協議，將向 AeroVironment公司和Anduril Industries公司採購多達1000架攻擊無人機。

Anduril表示，AI可以提升偵測和因應無人機的準確性和速度，進而減少人員傷亡。

OpenAI 過去曾禁止將自己的AI技術用於軍事和戰爭領域。今年1月，OpenAI修改政策，儘管仍然禁止將技術用於攻擊性武器，但已和國防部達成網路安全工作和其他專案的合作。今年，OpenAI將前國家安全局局長仲宗根加入董事會，並聘請原國防部官員貝克（Sasha Baker）組建專注於國家安全政策的團隊。

其他科技公司也在採取同樣的取向，認為美國必須將AI技術視為戰略資產，以強化國家安全。上個月，新創公司Anthropic表示，將透過和帕蘭堤科技（Palantir Technologies）合作，讓美國軍方能夠使用他們的AI技術。

Anduril共同創辦人Palmer Luckey 很早就是科技業直言不諱的川普支持者。他的妹妹嫁給後來主動退出的司法部長提名人蓋茨（Matt Gaetz）。Luckey和川普的盟友馬斯克也關系密切。

AI OpenAI 國防部

上一則

吃黑巧克力可降低2型糖尿病風險？哈佛專家：並非靈藥

延伸閱讀

馬斯克超級AI電腦將擴大十倍 NVIDIA、戴爾進駐服務

馬斯克超級AI電腦將擴大十倍 NVIDIA、戴爾進駐服務
19分鐘飛11.49公里 武漢無人機送救命血 時效高70%

19分鐘飛11.49公里 武漢無人機送救命血 時效高70%
OpenAI執行長：相信川普將支持AI產業 維持美國優勢

OpenAI執行長：相信川普將支持AI產業 維持美國優勢
OpenAI打造自家資料中心與蘋果結盟 用戶數衝刺10億人

OpenAI打造自家資料中心與蘋果結盟 用戶數衝刺10億人

熱門新聞

三星座晚婚的機率最大。（取材自pexels.com@Tan Danh ）

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

2024-11-30 00:50
示意圖。（取自123RF）

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

2024-11-30 11:00
四生肖貴人運最好。（取材自pexels.com@Elle Hughes）

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

2024-11-28 22:40
麥當勞的麥克雞塊有其營養價值，偶爾點吃一些不會影響身體太大。(圖／台灣麥當勞提供)

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

2024-11-28 19:10
公眾場合，難免需要做點表面功夫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

2024-12-03 22:25
一位媽媽分享自己每周到好市多一定會買的清單。超市示意圖，非新聞當事者。(新華社)

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

2024-12-04 19:10

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期
為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說