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因應AI電力需求 Meta計畫2030年代引入核能

中央社／華盛頓3日電
Meta希望從2030年代初開始，增加100萬瓩至400萬瓩的美國核能發電量。（路透）
Meta希望從2030年代初開始，增加100萬瓩至400萬瓩的美國核能發電量。（路透）

臉書母公司Meta今天表示，正在尋求核電開發商建議，以助其實現人工智慧（AI）和環境目標。這是最新一家在電力需求預期激增的情況下，對原子能產生興趣的大型科技公司。

路透報導，Meta在新聞稿中表示，希望從2030年代初開始，增加1百萬瓩（Gigawatt）至400萬瓩的美國核能發電量。美國典型的核電廠發電量約為100萬瓩。

Meta在新聞稿中表示：「在Meta，我們相信核能將在轉向更清潔、更可靠和多元化的電網過程中扮演舉足輕重的角色。」

根據高盛（Goldman Sachs）估計，2023年至2030年間，美國資料中心的用電量預計將增加約兩倍，需要約47百萬瓩的新發電量。

但企業面對核子管理委員會（U.S. Nuclear Regulatory Commission）、潛在的鈾燃料供應障礙和地方反對，核反應器很難迅速滿足飆升的電力需求。

微軟（Microsoft）和星座能源公司（Constellation Energy）9月宣布達成協議，重啟賓州三哩島（Three Mile Island）核電廠一個機組。

亞馬遜（Amazon.com）3月間也簽署類似協議，向塔倫能源（Talen Energy）購買一個核動力資料中心。

高盛 亞馬遜 賓州

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