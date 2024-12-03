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憂戒嚴限制言論 南韓Telegram用戶暴增驚現「數位難民潮」

編譯徐榆涵／即時報導
不少南韓民眾憂心戒嚴限制言論，紛紛轉往加密通訊軟體Telegram。(路透)
不少南韓民眾憂心戒嚴限制言論，紛紛轉往加密通訊軟體Telegram。(路透)

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴令，不少民眾擔心當地社群平台可能遭到限制或監控，因此轉往加密通訊軟體Telegram。對此，有韓媒稱此現象為「數位難民潮」。

南韓媒體《News1》報導，由於擔心在戒嚴令下，KakaoTalk、Naver Cafe等當地熱門社群平台可能遭到限制或監控，許多南韓民眾紛紛轉往設有境外伺服器的Telegram，該平台的新註冊用戶因此在昨晚暴增。

南韓戒嚴司令部發布的公告中提到，在戒嚴期間，「言論、出版、集會、結社自由可能受到限制，政府或法院也可能頒布特別措施」。

此外報導指出，Naver Cafe和Blind等APP、新聞評論區也因流量暴增而出現讀取障礙或緊急維護，進一步加劇民眾不安情緒。

在尹錫悅發布全國戒嚴令後，許多南韓網友在社群媒體表示已重新安裝Telegram，並透露身邊不少朋友、同事也紛紛加入該平台。甚至有人還安裝VPN（虛擬私人網路）以防萬一，顯示民眾對言論自由遭限縮的擔憂。

事實上，過去Telegram在南韓的用戶數大幅增加，往往也都與KakaoTalk的政策變化及營運狀況有關。日前KakaoTalk封鎖所有利用開放聊天室進行「投資建議」的用戶後，Telegram的每月活躍用戶數也隨之暴增。

南韓 戒嚴 尹錫悅

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