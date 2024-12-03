我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

專家提醒：退休後被常低估的5項花費

攝影師分享 iPhone 16獨有「這功能」拍出偽出國大片

記者黃筱晴／即時報導
攝影師教拍，iPhone 16系列「攝影風格」功能原來這麼好用。記者黃筱晴／攝影
攝影師教拍，iPhone 16系列「攝影風格」功能原來這麼好用。記者黃筱晴／攝影

同樣都是拿iPhone拍照，為什麼總覺得別人拍的就是比較美？擅長以iPhone拍攝的攝影師紀映光，原本主業是婚紗攝影師，玩老車、騎哈雷四處走逛拍照則是日常，不管是工作還是休閒，他隨時都在路上尋找看似不起眼，卻能透過鏡頭展現不同氛圍的私藏景點。住在台中的紀映光，口袋裡有超多台中街頭私藏寶藏景點，透過他的iPhone 16 Pro Max，搭配最新的「攝影風格」功能，輕鬆就能拍出「偽出國」大片。

繽紛鮮豔的場景只要增加飽和度，降低曝光與對比度，就能輕鬆拍出層次感豐富的照片。記...
繽紛鮮豔的場景只要增加飽和度，降低曝光與對比度，就能輕鬆拍出層次感豐富的照片。記者黃筱晴／攝影

比起以往拍完照再套用濾鏡，或是使用其他修圖軟體調色，紀映光對iPhone 16系列獨有的「攝影風格」讚不絕口，只要打開相機，點選右上角風格控制板，除了原本內建的多個風格濾鏡，還可以非常直覺地上下左右滑動操作，調整喜歡的色調和顏色，並立即看到效果。紀映光分享調整技巧，垂直軸主要調整亮度，往上調整可提高整體亮度，呈現通透、明亮的畫面，往下調整，則可降低亮度，增添寧靜、深邃的氛圍；水平軸則著重調節飽和度，往右移動可提高色彩飽和度，創造濃郁、豐富的視覺效果，往左移動降低飽和度，營造空靈、柔和的畫面氛圍。

控制板往右上調整，提高飽和度與亮度，創造乾淨明亮的空氣感。記者黃筱晴／攝影
控制板往右上調整，提高飽和度與亮度，創造乾淨明亮的空氣感。記者黃筱晴／攝影

紀映光建議使用者可以先選擇整體氛圍風格，像是可嘗試「琥珀色」、「玫瑰金」、「寧靜」或「空靈」等新風格，再進行色彩微調，他在拍攝風景、街景時最愛使用「金色」或是「寧靜」濾鏡，再使用控制板往「右下」調整，可以讓畫面顏色更鮮明飽滿，又能夠保留更多細節層次。

金色濾鏡搭配使用控制板往「右下」調整，輕鬆拍出歐洲城市風格。記者黃筱晴／攝影
金色濾鏡搭配使用控制板往「右下」調整，輕鬆拍出歐洲城市風格。記者黃筱晴／攝影

另外，也可以點一下螢幕來確認自動對焦區域和曝光設定，他也經常透過對焦黃色框框旁邊的「☀」，向下拖移來調整曝光值，可增加暗部立體感，提升照片戲劇性表現。因為iPhone會自動測光調整曝光，所以在手動調整好曝光值之後，建議可以長按黃色對焦框，啟動AE/AF LOCK將曝光與對焦鎖定，維持調整好的數值。

另外，紀映光也對iPhone 16 Pro的3鏡頭配置相當滿意，「超廣角」、「主鏡頭」和「望遠鏡頭」等於囊括了原本他使用單眼相機時慣用的鏡頭焦段，且更方便在拍攝時靈活切換運用。而想要在紛亂的街道中拍出「偽出國」大片感，5倍望遠鏡頭功不可沒，建議可以站遠一點，嘗試使用2倍、5倍鏡來構圖，從手機畫面上看會發現旁邊的雜物都消失了，可以更專注在想要拍攝的主體構圖上。

遇到比較複雜線條的場景，記得調降曝光值，增加暗部立體感，提升照片戲劇性表現。記者...
遇到比較複雜線條的場景，記得調降曝光值，增加暗部立體感，提升照片戲劇性表現。記者黃筱晴／攝影

如果畫面中還是有閒雜人等、避不開的路邊停車怎麼辦？趕快使用iOS 18.1新增的「清除」工具，點開照片 > 編輯 > 清除，Apple Intelligence會自動偵測照片中建議要移除的干擾物體，輕鬆點選就能快速消除該物件，且效果非常自然、幾乎無破綻。這功能除了iPhone 16系列，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max也適用。

iOS 18.1新增的「清除」工具，輕鬆把旁邊不想要保留的車子乾淨移除。記者黃筱...
iOS 18.1新增的「清除」工具，輕鬆把旁邊不想要保留的車子乾淨移除。記者黃筱晴／攝影

紀映光分享，除了對攝影有基本概念的使用者非常好用，「攝影風格」對初學者來說其實更適合上手，不需要搞懂複雜的相機參數設定，直接上下左右滑動就能憑著直覺調整喜歡的畫面色彩效果。他認為，現在手機的畫質、效能對日常生活紀錄來說就已經非常足夠，如果能在拍攝前就先調整好喜歡的效果，就不用花大量時間後製調色。但要注意，若要使用「攝影風格」編輯照片，記得在設定 > 相機 > 格式，選擇「高效率」來拍攝。如果當下天色狀況不佳，照片可能需要更多的編輯調整，或想要套用自己喜歡的個人特色調色檔，紀映光也會使用Apple ProRAW格式來拍攝照片，他說：「受惠於A18 Pro晶片，即使以大量RAW檔連續拍攝，現在也不會卡頓了。」

紀映光分享建議的iPhone相機設定。圖／紀映光提供
紀映光分享建議的iPhone相機設定。圖／紀映光提供

iPhone iPhone 16 Apple

上一則

生孩子去了？張柏芝消失1年 粉絲秀美照懷念她

延伸閱讀

新iPhone、AI筆電需求疲軟 百思買下修全年財測

新iPhone、AI筆電需求疲軟 百思買下修全年財測
蘋果傳下一代超薄iPhone取消實體SIM卡 在中國恐賣不了

蘋果傳下一代超薄iPhone取消實體SIM卡 在中國恐賣不了
印尼證實蘋果提議1億美元設廠 拚iPhone 16禁售令解套

印尼證實蘋果提議1億美元設廠 拚iPhone 16禁售令解套
傳明年iPhone輕薄新機 只厚6mm 是史上最薄iPhone

傳明年iPhone輕薄新機 只厚6mm 是史上最薄iPhone

熱門新聞

三星座晚婚的機率最大。（取材自pexels.com@Tan Danh ）

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

2024-11-30 00:50
示意圖。（取自123RF）

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

2024-11-30 11:00
四生肖貴人運最好。（取材自pexels.com@Elle Hughes）

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

2024-11-28 22:40
麥當勞的麥克雞塊有其營養價值，偶爾點吃一些不會影響身體太大。(圖／台灣麥當勞提供)

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

2024-11-28 19:10
走線到美國一年多的小莉，輾轉於各地的按摩房工作賺現金。(讀者提供)

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

2024-11-28 21:11
專家建議，出國時把護照放在飯店房間保險箱是最安全的。護照示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vinta Supply Co. | NYC）

出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走

2024-11-26 19:10

超人氣

更多 >
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
愈冷愈開花 2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚

愈冷愈開花 2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚
全美千萬名無證客 華人超過35萬 占3%

全美千萬名無證客 華人超過35萬 占3%