攝影師分享 iPhone 16獨有「這功能」拍出偽出國大片

攝影師教拍，iPhone 16系列「攝影風格」功能原來這麼好用。記者黃筱晴／攝影

同樣都是拿iPhone 拍照，為什麼總覺得別人拍的就是比較美？擅長以iPhone拍攝的攝影師紀映光，原本主業是婚紗攝影師，玩老車、騎哈雷四處走逛拍照則是日常，不管是工作還是休閒，他隨時都在路上尋找看似不起眼，卻能透過鏡頭展現不同氛圍的私藏景點。住在台中的紀映光，口袋裡有超多台中街頭私藏寶藏景點，透過他的iPhone 16 Pro Max，搭配最新的「攝影風格」功能，輕鬆就能拍出「偽出國」大片。

繽紛鮮豔的場景只要增加飽和度，降低曝光與對比度，就能輕鬆拍出層次感豐富的照片。記者黃筱晴／攝影

比起以往拍完照再套用濾鏡，或是使用其他修圖軟體調色，紀映光對iPhone 16系列獨有的「攝影風格」讚不絕口，只要打開相機，點選右上角風格控制板，除了原本內建的多個風格濾鏡，還可以非常直覺地上下左右滑動操作，調整喜歡的色調和顏色，並立即看到效果。紀映光分享調整技巧，垂直軸主要調整亮度，往上調整可提高整體亮度，呈現通透、明亮的畫面，往下調整，則可降低亮度，增添寧靜、深邃的氛圍；水平軸則著重調節飽和度，往右移動可提高色彩飽和度，創造濃郁、豐富的視覺效果，往左移動降低飽和度，營造空靈、柔和的畫面氛圍。

控制板往右上調整，提高飽和度與亮度，創造乾淨明亮的空氣感。記者黃筱晴／攝影

紀映光建議使用者可以先選擇整體氛圍風格，像是可嘗試「琥珀色」、「玫瑰金」、「寧靜」或「空靈」等新風格，再進行色彩微調，他在拍攝風景、街景時最愛使用「金色」或是「寧靜」濾鏡，再使用控制板往「右下」調整，可以讓畫面顏色更鮮明飽滿，又能夠保留更多細節層次。

金色濾鏡搭配使用控制板往「右下」調整，輕鬆拍出歐洲城市風格。記者黃筱晴／攝影

另外，也可以點一下螢幕來確認自動對焦區域和曝光設定，他也經常透過對焦黃色框框旁邊的「☀」，向下拖移來調整曝光值，可增加暗部立體感，提升照片戲劇性表現。因為iPhone會自動測光調整曝光，所以在手動調整好曝光值之後，建議可以長按黃色對焦框，啟動AE/AF LOCK將曝光與對焦鎖定，維持調整好的數值。

另外，紀映光也對iPhone 16 Pro的3鏡頭配置相當滿意，「超廣角」、「主鏡頭」和「望遠鏡頭」等於囊括了原本他使用單眼相機時慣用的鏡頭焦段，且更方便在拍攝時靈活切換運用。而想要在紛亂的街道中拍出「偽出國」大片感，5倍望遠鏡頭功不可沒，建議可以站遠一點，嘗試使用2倍、5倍鏡來構圖，從手機畫面上看會發現旁邊的雜物都消失了，可以更專注在想要拍攝的主體構圖上。

遇到比較複雜線條的場景，記得調降曝光值，增加暗部立體感，提升照片戲劇性表現。記者黃筱晴／攝影

如果畫面中還是有閒雜人等、避不開的路邊停車怎麼辦？趕快使用iOS 18.1新增的「清除」工具，點開照片 > 編輯 > 清除，Apple Intelligence會自動偵測照片中建議要移除的干擾物體，輕鬆點選就能快速消除該物件，且效果非常自然、幾乎無破綻。這功能除了iPhone 16系列，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max也適用。

iOS 18.1新增的「清除」工具，輕鬆把旁邊不想要保留的車子乾淨移除。記者黃筱晴／攝影