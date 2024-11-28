我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

不需身分 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

澳洲禁16歲以下使用社群挨批 3個App逃過一劫

編譯盧思綸／即時報導
一名澳洲中學學生使用手機瀏覽社群媒體。(路透)
一名澳洲中學學生使用手機瀏覽社群媒體。(路透)

澳洲議會28日晚間通過《社群媒體最低年齡法案》，禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，違規平台恐面臨最高5000萬澳元罰款（約新台幣10億元），這是迄今對於Facebook、TikTok等平台最嚴厲的打擊措施之一；不僅Meta在內等科技巨頭猛烈抨擊，聯合國兒童基金會（UNICEF）也表達禁令可能適得其反。

彭博資訊報導，儘管這項法案受到廣大選民歡迎，根據YouGov 一項民調顯示，獲得77%民眾支持，不過許多主要社群平台表態批評，Meta認為規則不具有效力或有缺陷，科技富豪馬斯克旗下的X質疑是否合法，預示可能面臨法庭挑戰；學界則擔心生硬的禁令會衍生難以預料的後果。

Meta在一份聲明中表示，儘管會尊重該法律，但對於立法過程感到「擔憂」，認為其推進過於倉促，未能妥善考量證據、行業已採取的措施以確保適齡體驗，以及年輕人的聲音。

在法案通過前，TikTok母公司字節跳動表示，立法「倉促」且「不可行」，充滿「未解答的問題和未解決的疑慮」；Snapchat母公司Snap Inc.則表示，先前國際上對全面且強制性年齡驗證的嘗試均以失敗告終。

這項新法案預計在12個月內生效，可能受到影響的平台包括X、TikTok、Instagram、Facebook等。

至於YouTube被澳洲政府視為健康教育相關平台，因此不在此限，而WhatsApp和Discord等線上遊戲和訊息服務也將不受影響，儘管前述三者都有潛在的霸凌誘騙內容或用途。

UNICEF認為，澳洲禁令可能迫使年輕人轉向更隱蔽、不受監管的網路角落，而且可能危及兒童權利，並切斷他們獲取對關乎福祉的重要訊息管道。

澳洲 TikTok YouTube WhatsApp Snapchat

上一則

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

下一則

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

延伸閱讀

前川普政府官員為搶救TikTok向川普核心圈大力遊說

前川普政府官員為搶救TikTok向川普核心圈大力遊說
澳國會通過16歲以下孩童禁用社媒法案 未遵守平台將重罰

澳國會通過16歲以下孩童禁用社媒法案 未遵守平台將重罰
全球機票明年還會漲價 亞洲、澳洲線估增14%

全球機票明年還會漲價 亞洲、澳洲線估增14%
明年全球機票還要再漲價 亞洲與澳洲預料漲幅最大

明年全球機票還要再漲價 亞洲與澳洲預料漲幅最大

熱門新聞

四大星座女晚年安詳和樂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Anastasia Shuraeva ）

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

2024-11-21 22:45
四生肖明年財星入命，好運連連。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Alena Darmel）

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

2024-11-24 22:45
有些星座不會放棄自我原則。（取材自unsplash.com＠David Gor）

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

2024-11-21 00:05
三大生肖年底運勢最旺。（取材自pexels.com@The Lazy Artist Gallery）

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

2024-11-25 19:10
在美國可出租嬰兒用品賺錢。示意圖。（取材自pexels.com@ Oleksandr P）

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

2024-11-25 19:20
四生肖十二月事業上迎來好機運。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點

2024-11-23 23:15

超人氣

更多 >
薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易
4星座12月接住好運 他晉升路順暢再迎靈魂伴侶

4星座12月接住好運 他晉升路順暢再迎靈魂伴侶