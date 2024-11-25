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Sony傳開發掌上型遊戲機 能玩PS5遊戲 與Switch競爭

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，Sony正在開發一款掌上型遊戲機的初期階段。圖為Sony遊戲主機PlayStation 5 Pro。(美聯社)
知情人士透露，Sony正在開發一款掌上型遊戲機的初期階段。圖為Sony遊戲主機PlayStation 5 Pro。(美聯社)

知情人士透露，Sony正在開發一款掌上型遊戲機的初期階段，這款遊戲機讓玩家能夠在移動時也能玩PlayStation 5的遊戲。

彭博資訊引述知悉Sony開發情況的人士消息報導，這款產品的目標是擴大Sony的市場影響力，並且與任天堂在掌上型遊戲機市場競爭。同時，Sony還要應付Xbox製造商微軟可能推出掌上型遊戲機的前景，因為微軟也正在開發這類產品的原型。

消息人士說，Sony的掌上型遊戲機可能需要數年才會推出，最終也可能決定不會讓這款產品上市。

這款產品的想法是建立在Sony於2023年推出的8吋掌上型遊戲機之上，能讓用戶透過網路串流的方式玩PS5遊戲。消息人士說，Sony起初計劃讓這款裝置像Valve公司的Steam Deck一樣，成為一款獨立的遊戲裝置。Sony近來採取數項行動，包括更大舉進軍行動和PC遊戲市場，以及即時線上服務遊戲。

對此，Sony 的發言人不願置評。

目前行動遊戲主要由智慧手機主導，而手遊為遊戲產業每年帶進龐大的營收。任天堂的Switch主機在這塊利潤豐厚的市場中找到利基市場，既能隨身攜帶，也能連接電視機遊玩。任天堂Switch的後繼產品預料明年推出，並且支持現有的Switch遊戲，有望激發近八年歷史主機用戶的升級潮。

Sony和微軟多年來沒有在掌上型遊戲機市場競爭，先前曾推出叫好卻不叫座的產品，像是PS Vita和 PlayStation Portable，已於十年前停產。

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