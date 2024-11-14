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OpenAI 敦促美國政府和盟國聯手 在AI領域力拚中國

編譯劉忠勇／即時報導
OpenAI呼籲美國拉攏盟國共同努力支持開發AI系統所需基礎建設。（路透）
OpenAI呼籲美國拉攏盟國共同努力支持開發AI系統所需基礎建設。（路透）

OpenAI 周三表示，已經就打造超級人工智慧（AI）資料中心和美國政府交換資訊。OpenAI也呼籲美國拉攏盟國共同努力支持開發AI系統所需基礎建設，以和中國競爭。

OpenAI 全球事務副總裁Chris Lehane 在華府一個場合上表示 ，他們跟政府官員分享規模五倍於現有開發資料中心的超大型資料中心的資訊。這種資料中心需要5百萬瓩（GW）的電量，相當於五個鹽湖城的用電。

這個構想概念上類似代號Stargate的超級運算資料中心，該中心預計耗資1000億美元，OpenAI已和主要支持者微軟討論過。同時，OpenAI據傳和資料中心供應商合作，開發1 GW的資料中心。

Lehane表示，OpenAI也呼籲美國政府協助擴大國內的資料中心的供電容量，以保持在AI領域相較於中國的領先地位，這也已列為川普的施政重點。

OpenAI建議美國政府加快AI資料中心的審批流程，並制定所謂的「國家傳輸高速公路法」，以擴大能源容量，並透過承諾購電來支持高成本的能源建設，以降低相關計畫的信用風險。

OpenAI也建議，美國及鄰國應達成一項「北美AI協議」，以簡化取得人才、融資和供應鏈，推動技術發展。該公司表示，這項合作今後可能擴展到中東國家在內的「美國盟友和合作夥伴全球網絡」。

AI OpenAI 供應鏈

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