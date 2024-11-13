我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

不滿馬斯克 跟X打對台的社群平台Bluesky人氣直竄

編譯劉忠勇／綜合外電
Bluesky 宣稱目前用戶已有1,520萬，但相較其他主流社群網站仍只算是小咖。(美聯社)
Bluesky 宣稱目前用戶已有1,520萬，但相較其他主流社群網站仍只算是小咖。(美聯社)

網路新創社群平台 Bluesky 最近一周用戶激增逾125萬，可見在馬斯克力挺川普當選美國總統後，不滿X平台向右派傾斜的用戶正紛紛轉投其他平台。

Bluesky 宣稱目前用戶已有1,520萬，但相較其他主流社群網站仍只算是小咖。Meta 執行長祖克柏10月表示，Threads 每月活躍用戶已有近2.75億。馬斯克5月則宣稱 X 擁有6億名活躍用戶。

這是 Bluesky 用戶最近幾個月內第二度顯著成長。Bluesky 表示，巴西最高法院以 X平台未能遵守審核政策而關閉在當地運作後，他們的平台在9月新增200萬用戶。

網路流量和監控服務 Similarweb 周二在網誌上寫道：「記者、政治人物和新聞愛好者也在鼓吹 Bluesky 是比 Threads 還好的 X 替代選項。」

有些加入 Bluesky 的用戶表示，他們轉向這個服務是因為馬斯克公開力挺川普。有一個用戶在Bluesky發辛說：「令人震驚的是，馬斯克已經把推特（X前身）變成了一個川普的宣傳機器，充斥著不實訊息和假訊息。」

Bluesky 功能上和 X、臉書和IG相似，用戶可以創建個人檔案、關注其他帳戶、點讚和分享，也可以發送私人訊息。Bluesky 用戶可以根據自己的興趣選擇觀看不同的動態。他們可以看到由自己選擇關注的人所組成的傳統動態，或者瀏覽專注於特定主題的動態，譬如科學、園藝或「貓咪照片」。

Bluesky 問世之初像是一個計畫而非公司。推特創辦人多爾西 2019 年底宣布創建 Bluesky，這是一個由推特資助的獨立計畫，旨在建立一個新的社交網路協定，可以讓任何人在其上構建網路，理論上可以創造更多的競爭和用戶自由。電子郵件即是一個網際網路協定的例子，所有人都可以創建電子郵件服務，並發送電子郵件給使用其他服務商的人。

不過，多爾西去年已經離開了 Bluesky 的董事會。他批評 Bluesky 變得更像是一家傳統公司，而非僅僅創建一個技術協定。

馬斯克 川普 推特

上一則

憂心自己財務狀況？ 快檢視這五個評估指標

下一則

川普防長人選赫塞斯被酸哪根蔥 潘斯顧問：別小看他

延伸閱讀

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
馬斯克掌效率部怎麼砍支出？觀察家：RTO搭配此法省錢最有效

馬斯克掌效率部怎麼砍支出？觀察家：RTO搭配此法省錢最有效
馬斯克將主導政府大裁員 X平台瘦身戲碼恐上演

馬斯克將主導政府大裁員 X平台瘦身戲碼恐上演

熱門新聞

白飯如何煮得好吃有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mgg Vitchakorn）

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

2024-11-11 19:05
花椰菜用微波加入，比水煮更方便還能保留營養。（取材自unsplash.com＠Reinaldo）

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

2024-11-07 21:20
三大生肖運勢越來越好，事業順利。（取材自pexels.com@Buro Millennial）

3生肖年底前有橫財 屬龍意外晉升 他得親友支持幫助

2024-11-09 23:55
克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。（取材自IMDb）

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

2024-11-07 00:30
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

2024-11-06 20:05
四星座低調不張揚默默賺大錢。（取材自pexels.com@Moose Photos）

4星座低調致富 金牛淡定賺大錢、他為家人拚搏

2024-11-08 22:40

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕