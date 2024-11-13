加州新創推AI翻譯App 估「真人」翻譯3年內恐消失殆盡

本周舉行的2024里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon 2024）。（路透）

總部位於加州 的翻譯新創公司Unbabel，13日發布一款由人工智慧（AI ）驅動的翻譯服務軟體Widn.AI，加入目前高度競爭的翻譯軟體市場。該公司執行長稱，透過真人翻譯的需求，可能三年內就會消失殆盡。

Unbabel執行長裴卓（Vasco Pedro）在本周舉行的歐洲最大科技盛會里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon），接受CNBC訪問時表示，Widn.AI建立在該公司自家名為Tower的大型語言模型（LLM）之上。該模型能驅動32種語言的AI翻譯。

Unbabel過往的產品整合一種所謂「機器學習」的AI機制，結合真人編輯來檢驗最後的翻譯結果。裴卓說，Widn.AI將不需要人類。但他補充，「仍會有真人負責確認翻譯工作被執行，並送往正確的地方」。

裴卓也說，「我認為在非常困難的情境當中，真人還是有些微優勢，但目前那個優勢非常薄弱，除了那些最難的用例之外；我們相信AI真的已經達到該有的水準，我很難想像三年後，我們還會需要真人翻譯任何東西」。

Widn.AI是競爭激烈的翻譯軟體市場中的最新成員，其對手包含Google翻譯，以及德國新創DeepL的產品。這些公司視翻譯為可有效利用LLM，並透過訓練後的模型，專門處理各種語言翻譯的關鍵領域。

裴卓指出，未來被翻譯出來的每個字所創造的營收將「大幅減少」，但他說，被翻譯的內容將增加，而這將支撐公司的成長。

裴卓說，Unbabel正與投資 人商談，尋求籌資2,000萬-5,000萬美元，用以推動Widn.AI的成長和發展。