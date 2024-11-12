iPhone用戶注意 App恐偷偷記錄你行蹤 學3招護隱私

一名用戶正準備點開在iPhone安裝的臉書應用程式；圖為示意圖。(美聯社)

根據「每日郵報」報導，iPhone 用戶可能正在被手機上的APP悄悄追蹤，調查顯示，iPhone用戶平均會在手機安裝至少60個APP，而這些APP開發者可能會透過存取用戶的瀏覽紀錄和行蹤來蒐集用戶資料，之後進行販售這樣一來便能針對用戶的使用習慣或愛好投放商業訊息。

儘管這些行為並無違法，但多數用戶根本不清楚iPhone其實有提供自行開啟或關閉相關功能的選項，報導進一步指出，APP開發人員是透過存取iPhone的特定設定，來獲得用戶的瀏覽紀錄和行蹤，用以建立用戶資料庫。對此，「每日郵報」提供三個實用的建議，幫助iPhone用戶更好地保護自身隱私。

首先是關閉「廣告追蹤」功能，只要進入「設定」→「隱私權與安全性」→在「追蹤」選項中，將APP的追蹤權限一一關閉即可；其次是關閉「重要位置」功能，同樣進入「設定」→「隱私權與安全性」→「定位服務」，再往下滑到最後的「系統服務」，關閉其中的「重要位置」選項；最後則是直接關閉整個「定位服務」，一樣在「設定」中依序點選「隱私權與安全性」和「定位服務」，即可看到相關選項。

值得注意的是，雖然關閉上述選項可以降低「廣告」的針對性，以及APP中部分「推薦」功能的準確度，讓APP開發者較難掌握用戶的喜好，但同時也可能導致某些功能受限，如關閉「定位服務」將無法使用即時導航等需要定位的APP，因此，用戶還是要視個人的實際需求，斟酌是否要全部關閉這些設定。

果迷注意！APP恐悄悄蒐集iPhone資料 3招杜絕隱私外洩

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