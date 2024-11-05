我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

拆解iPhone 16發現零組件成本增6% 晶片、相機最花錢

編譯黃淑玲／綜合外電
iPhone 16被拆解後，發現零組件成本增加，晶片和照相系統零件很貴。（路透）
iPhone 16被拆解後，發現零組件成本增加，晶片和照相系統零件很貴。（路透）

蘋果新手機iPhone 16在日本媒體結合技術研究公司拆解後發現，能夠處理生成式AI的自研晶片、高性能相機系統和其他較貴的零組件，推升iPhone 16 Pro整體零組件成本較前一代增加6%。做為比較的Google手機Pixel 9 Pro，零組件成本則是降低了11%。

日媒估計iPhone 16 Pro的零組件成本為568美元，占這款手機零售價格近57%。比率與2019年時的iPhone Pro新機相較，增加了18個百分點。Pixel 9 Pro的零組件成本406美元。兩支手機在美國的定價都是999美元。Google的Pixel Pro手機最早兩代在2021年和2022年推出時，零件成本之於定價占比都比iPhone Pro高，去年情勢開始逆轉，今年Pixel 9 Pro占比低至41%。

零組件成本差異最大在手機裡的最主要晶片。iPhone 16 Pro裡使用蘋果自研晶片A18 Pro晶片，一顆成本估約135美元，由台積電的3奈米製程製造。Pixel 9 Pro用的4奈米晶片，成本估一顆55美元。相機零組件方面，iPhone 16 Pro成本估約91美元，比Pixel 9 Pro的相機零組件貴30美元左右。

iPhone iPhone 16 晶片

上一則

11月5日星座運勢 巨蟹易衝動消費 雙魚工作獲賞識

延伸閱讀

彭博：蘋果將增加在印尼投資 爭取解除iPhone 16禁售令

彭博：蘋果將增加在印尼投資 爭取解除iPhone 16禁售令
WSJ：美國晶片設備製造商根絕中國供應鏈 另闢貨源

WSJ：美國晶片設備製造商根絕中國供應鏈 另闢貨源
南加女子遭前男友綁架 靠iPhone定位功能獲救

南加女子遭前男友綁架 靠iPhone定位功能獲救
三方合作關係 SK集團重申將與台積電、Nvidia攜手克服AI發展瓶頸

三方合作關係 SK集團重申將與台積電、Nvidia攜手克服AI發展瓶頸

熱門新聞

有20年經驗的主廚分享她建議和不建議在好市多購買的牛排部位。(新華社)

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

2024-11-02 19:35
四生肖最愛笑又樂觀，日子過得很順遂。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

2024-11-01 00:45
三生肖年底橫財運爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

2024-10-28 19:35
網友分享好市多人潮少的時間點，避免久候結帳。結帳示意圖。(美聯社)

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

2024-10-30 19:40
四星座即將鹹魚翻身。（取材自pexels.com@ Tetyana Kovyrina）

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

2024-11-03 00:25
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百