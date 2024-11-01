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蘋果：iPhone 16銷售佳 12月AI更多功能亮相

中央社／台北1日電
蘋果iPhone 16系列支援Apple Intelligence功能。(路透)
蘋果iPhone 16系列支援Apple Intelligence功能。(路透)

蘋果（Apple）今天公布財報，蘋果指出，iPhone 16系列在9月銷售狀況佳，12月Apple Intelligence將有更多功能亮相，預估到12月底的單季整體營收，年增幅度低至中個位數百分比，預期2025年4月，Apple Intelligence將可支援更多種語言與功能。

蘋果今天公布2024會計年度第4季（截至9月底）財報，單季營收949.3億美元，年增6%，為同期新高；本季認列一次性費用因應歐盟法院判決，單季獲利147.36億美元，年減近36%，每股基本純益0.97美元。

不過蘋果單季服務項目營收達249.72億美元，年增12%，創歷史單季新高，iPhone營收462.22億美元，創同期新高，年增5.5%。

展望2025會計年度第1季（2024年第4季），蘋果預估營收年增低至中個位數百分比（約3%至5%），單季毛利率介於46%至47%區間。

展望iPhone 16系列出貨，根據科技網站MacRumors報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，iPhone 16系列在9月銷售狀況，比iPhone 15系列在2023年同期銷售更佳。蘋果高階主管說明，儘管10月份仍有部分供應受限，不過預期很快會擺脫供應受限狀況，今年第4季出貨已準備就緒。

觀察Apple Intelligence進展，蘋果表示，12月Apple Intelligence將有更多功能亮相，包括書寫工具以及智慧視覺體驗等應用，預期2025年4月，Apple Intelligence將可支援更多種語言與功能，2025會計年度蘋果會持續AI相關投資。

Apple iPhone iPhone 16

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