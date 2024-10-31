蘋果新品三連發 MacBook Pro搭M4晶片亮相

MacBook Pro。(路透)

蘋果公司本週連續3天發表新產品，繼iMac、Mac mini之後，再推出搭載M4系列晶片的新款MacBook Pro筆記型電腦，提供有史以來最長的24小時電池續航力。

蘋果發布新聞稿指出，M4系列採用第2代3奈米技術打造，是最先進的個人電腦系列晶片。搭載M4 Pro和M4 Max的14吋和16吋MacBook Pro機型提供 Thunderbolt 5連接埠，傳輸速度提高一倍以上，最高每秒120GB。

其中，配備M4 Max的MacBook Pro效能為M1 Max機型的3.5倍，特別為資料科學家、3D藝術家和作曲家等專業人員設計，能輕鬆處理視覺特效、3D動畫和電影配樂等繁重的創意工作。

新款MacBook Pro提供奈米紋理顯示器選項，可顯著減少眩光和反射干擾；並配備12MP Center Stage相機，「人物居中」功能讓視訊通話使用者四處移動時，仍會維持在畫面中央。

所有MacBook Pro機型均配備支援8K解析度的HDMI連接埠、SDXC卡插槽、用於充電的MagSafe 3連接埠和耳機插孔，並支援Wi-Fi 6E網路傳輸和藍牙5.3規格。

新款MacBook Pro也支援蘋果個人智慧系統Apple Intelligence，結合生成式模型與隱私保護功能，可充分運用蘋果自研晶片和神經網路引擎的效能。目前這項技術在macOS Sequoia 15.1作業系統中支援美式英文。

隨著新機發表，蘋果同時宣布，搭載M2和M3晶片的MacBook Air筆電起始記憶體容量增為雙倍、達到16GB。